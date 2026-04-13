Así celebra el posible nuevo ministro de Sanidad húngaro la victoria de Péter Magyar en las elecciones, en vídeo

Después de 16 años en el poder, Viktor Orbán ha perdido las elecciones en Hungría. Uno de los miembros de Tisza, el partido ganador, no ha dudado en exteriorizar su alegría ante la victoria.

Viktor Orbán ha perdido las elecciones a la presidencia de Hungría por mayoría absoluta después de 16 años en el poder. Péter Magyar ha conseguido desbancar al líder de ultraderecha y uno de sus compañeros, Zsolt Hegedus, lo ha celebrado de una manera muy llamativa.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el hombre baila muy animado, salta e, incluso, hace movimientos con sus manos siguiendo el ritmo de la música. Su manera de celebrarlo contrasta con la de sus compañeros, que aplauden o bailan, de manera más tímida.

Como cuenta Nacho García, Hegedus es "uno de los nombres que suenan para convertirse en nuevo ministro de Sanidad". "No sé quién ha ganado en Hungría, pero, por estas imágenes diría que ha sido el PDT: 'Partido de los divorciados de tardeo"", comenta Virginia Riezu.

Al ver el baile de este político húngaro, Nacho y Virginia recuerda a Miquel Iceta, el ministro socialista español que también era conocido gracias a sus bailes. "Están celebrando, se les perdona", concluye Dani Mateo.

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