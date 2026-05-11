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Carmen Lomana, sobre las operaciones estéticas: "Mucho pómulo, ojos rasgados y unos labios como una zodiac"

En Aruser@s debaten sobre las operaciones estéticas después de que Carmen Lomana reflexione sobre los cambios físicos que observa en algunas personas de su entorno. "¿Por qué todas tienen la misma cara?", se pregunta.

Carmen Lomana, sobre las operaciones estéticas: "Mucho pómulo, ojos rasgados y unos labios como una zodiac"

Las operaciones estéticas vuelven a centrar el debate en Aruser@s tras las declaraciones de Carmen Lomana sobre algunos de los retoques faciales más habituales.

"A mí lo que me impresiona son los pómulos", asegura la empresaria, que explica que "amigas suyas" a las que conoce desde hace años y que antes no tenían apenas pómulos "ahora tienen dos manzanitas al lado de la cara".

"¿Por qué tienen la misma cara? Pedirán lo mismo al cirujano: una cara con muchos pómulos, ojos rasgados y unos labios como una zodiac", sentencia la empresaria.

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