Así les queda a Isabel Forner y Quique Peinado el cardado viral de la política Violeta Martínez, en vídeo

La política de Castilla y León se ha hecho viral gracias a su look. El peinado, además, ha sido muy comentado en redes sociales.

Violeta Martínez, directora de Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, se hizo viral hace unos días debido a su voluminoso peinado. La política escogía un cardado para comparecer frente a la prensa y las redes se han llenado de comentarios sobre el mismo.

"¿No os parece que va a salir en 'La parodia nacional' a cantar algo?", plantea Quique Peinado. "O un serial de Telemundo", comenta Dani Mateo. "Si pudiéramos entrevistarla, lo primero que le preguntaría es cuántos botes de laca usa", añade Isabel Forner.

Nacho García ha decidido cambiar el look de algunos zapeadores para ver cómo les quedaría este cardado. La primera en descubrir cómo le quedaría el look es Isabel. "No le queda mal", afirma Maya Pixelskaya. "¡Me gusta!", afirma Forner. "Isabel, con 50, va a llevar este pelo", señala Quique.

García también cambia el look a Quique. "¿Por qué te nace el pelo en el entrecejo?", pregunta Pixelskaya. "Está divino de la muerte", afirma Nacho. "A mí me gusta, la verdad, yo estoy a favor", sentencia Peinado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.