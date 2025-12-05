Cristina Pedroche confiesa en este vídeo el 'problema' que tiene con su hija Laia: "No puedo más con la canción"

La zapeadora ha desvelado que su hija es fanática de un personaje de animación: Elsa de 'Frozen'. La pequeña Laia, además, tiene una muñeca de la protagonista de la película.

Cristina Pedroche no ha dudado en compartir el particular 'problema' que está sufriendo con su hija Laia. La zapeadora explica que sus únicos planes para este puente serán visitar parques, a pesar del frío que hará estos días, y "escuchar la canción de 'Frozen' todo el rato".

"No puedo más", se ha lamentado Cristina cuando ha comenzado a sonar la canción 'Let it go' de la película infantil, "os lo juro por Dios". "No puedo más con la canción", afirma. Como explica, su hija tiene, además, una muñeca de Elsa "y le da al corazón y dice 'suéltalo, suéltalo'".

"Le digo que tiene que descansar, entonces ella le da flojito para que descanse", explica Pedroche. "¿Puede ser que la cante Laia porque está celosa?", pregunta Dani Mateo a Cristina. "Te lo canta a ti", añade María Gómez.

"Te voy a decir que lo de la música en bucle no se pasa", cuenta Quique Peinado, que tiene dos hijos. "Los míos están con una canción de Youtube que es una ranchera titulada 'Volaron los Power Rangers'", explica el zapeador.

