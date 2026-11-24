El chico del video descubre que una escena del GTA VI es muy parecida a las vistas que ve desde su piso. Con esto, en la mesa de Zapeando ha surgido el debate sobre si es sano o no el videojuego.

La llegada del nuevo GTA sigue desatando la locura. La semana pasada en Zapeando hicimos un TOP 3 de locuras.

Esta hemos encontrado algo asombroso. Un creador de contenido ha descubierto que ve lo mismo desde la ventana de su piso que desde el videojuego.

"Esto no lo han hecho los del GTA, lo han hecho desde Idealista", comenta Cristina Pedroche, que admite que a ella le da "un poco de miedito".

El juego inspirado en Miami ha creado todo un debate en el plató de Zapeando. Hay quienes como Dani Mateo no están muy a favor: "No me gusta el mundo que proponen, me han perdido como jugador".

Y es que el presentador se refiere a la "vida paralela" que promueve el videojuego. A lo que Mónica Cruz opina que de esta forma es más fácil perder la cabeza.

Por su parte Maya Pixelskaya, que es muy aficionada al GTA, no está de acuerdo. La Pedroche añade que son los videojuegos de fútbol los que más incitan a la violencia: "Ayer decían que cuando más ganas tenían de matar era jugando al FIFA".

"¿Y quién de esta mesa juega al FIFA? ¡El presentador!", le ha dado el zasca Maya. Dani Mateo, a lo 'San Sebastián', ha admitido que él ya ha vendido el FIFA y se ha comprado un Dominó, "el Dominó 6".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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