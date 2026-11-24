¿Ciencia o cacharro?
VÍDEO | Cristina Pedroche alucina con el "muchísimo placer" que da el masajeador cervical de Víctor Hernán: "Hace mucho que no me tocan"
¿Merece la pena comprar un masajeador cervical aprovechando el 'Black Friday'? Mientras para Cristina Pedroche resulta ser "un sí" rotundo, el fisio Víctor Hernán explica sus beneficios, pero avisa: "No soluciona una cervicalgia porque sí".
Esta semana es el 'Black Friday' y el fisio Víctor Hernán analiza algunos artilugios que podemos encontrar rebajados de precio y que prometen todo tipo de beneficios, aunque no siempre cumplan.
Una de ellos es el masajeador cervical, un dispositivo que se puede encontrar desde los 25 euros hasta los 500 euros y más. El fisio explica que suelen funcionar unos 15 minutos, ya que lo que ofrecen es un masaje por amasamiento.
Lo que tiene este tipo de utensilios son "dos manípulos que van haciendo un efecto de masaje circular" que Cristina Pedroche prueba en directo en Zapeando, con resultados más que satisfactorios.
"Hace mucho que no me tocan", comenta divertida Cristina, que no puede evitar expresar el "muchísimo placer" que le proporciona el masajeador.
Sin embargo, el fisioterapeuta asegura que no es más eficaz que las manos, ya que "las manos se adaptan al cuerpo y una máquina genera un alivio del dolor y una bajada de la tensión, pero a corto plazo".
En este sentido, explica que, por si solas, no podrían quitar una contractura: "No corrige hernias, ni soluciona una cervicalgia porque sí". Además, Víctor apunta que "a veces el cuello no necesita un masaje, necesita ejercicio y moverse".
Aunque Cristina tiene claro que "es un sí", ¿realmente merece la pena? El fisio explica que "si te gusta la sensación y te alivia, puede ser una herramienta más, pero si tienes dos hernias cervicales, mucho dolor, y piensas que estás tratándote con eso, estás equivocado".
Por ello, advierte que no se debe utilizar el masajeador en zonas doloridas, hinchadas y con traumatismo.
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