La directora de laSexta desvela cómo se desarrollará el último encuentro electoral, que contará con intervenciones equilibradas, preguntas y repreguntas, y en el que ambos candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus planteamientos.

Ana Pastor será la encargada de moderar el debate entre Ada Colau y Xavier García Albiol, en el que ambos confrontarán sus propuestas y expondrán los modelos de sus respectivos partidos de cara a las elecciones generales. La vivienda será uno de los ejes centrales de un encuentro que tendrá lugar esta noche en laSexta, a partir de las 23:00 horas.

La directora de laSexta ha adelantado en Al Rojo Vivo algunos detalles de los preparativos y ha mostrado el escenario elegido para este último cara a cara de la campaña electoral. "Estamos en el último cara a cara de esta campaña electoral. Faltan muy pocos días para las elecciones. Pero lo primero que quiero enseñaros es el sitio más bonito en el que hemos hecho un debate, estamos en el Paraninfo de la Universidad Pública de Barcelona. Como ves, un edificio centenario. A los lados tenemos seis grandísimas obras pictóricas y justo aquí puedes ver también los atriles en el centro de esta escenografía, donde se juntan el diálogo y la escucha, el aprendizaje aquí en la Universidad Pública de Barcelona. El último cara a cara de esta campaña en la Casa de los Debates de laSexta".

Sobre los asuntos que centrarán la conversación, Pastor ha destacado la vivienda como uno de los principales temas del encuentro y ha avanzado que ambos candidatos llegarán con modelos diferentes, aunque con la intención de evitar un enfrentamiento bronco. "Es un debate sobre la vivienda. Dos modelos, como tú dices, muy diferentes, van a estar en estos atriles. García Albiol y va a estar Colau también, que encabeza la lista aquí desde Cataluña y ella, como sabéis, es la líder ahora mismo de Frente Amplio. Más allá de lo que pasa en Cataluña, de lo que también se hablará, lógicamente, es un debate sobre vivienda, sobre propuestas. Ya han dicho los dos que pretenden que no sea un debate bronco, sino de propuestas, de modelos".

Durante su conversación con Antonio García Ferreras, Pastor también ha explicado cómo se organizarán los turnos de intervención y quién tendrá la oportunidad de abrir y cerrar el debate. "Si ese va a ser el arranque del Partido Popular, el cierre por sorteo lo hará Colau, de Frente Amplio. Importante recordar que aquí, de hecho, en Cataluña y en laSexta, las normas las ponemos los periodistas. Este será un debate donde van a poder confrontar modelos, porque habrá también preguntas, repreguntas y porque no hay muchas más normas. El tiempo será equilibrado y, como decía, se ha sorteado quién abre y quién cierra. Habrá un minuto de oro al final y todo lo demás, poder escuchar lo que proponen ambos partidos desde aquí".

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