El estreno del GTA VI ha desatado la locura. En Zapeando hemos sacado un 'TOP 3 de locuras por GTA'. Increíble lo que la gente ha sido capaz de hacer por jugar a este esperado videojuego.

El estreno de la nueva versión del videojuego GTA ha disparado los días de solicitudes de días libres para jugar. España no se queda atrás y es el cuarto país en este ranking.

Los aficionados al GTA han tenido que esperar 13 años para la nueva versión, lo que ha desatado la locura entre sus aficionados. En Zapeando hemos hecho un TOP 3 de locuras por el GTA VI:

En el puesto número 3 tenemos a un chico estadounidense que modificó el horario de su videoconsola, haciéndola coincidir con el de Nueva Zelanda y así adelantarse al estreno en su país. "La novia no sabía si llamar a una ambulancia o quitarle el mando y jugar ella", comenta Miki Nadal.

En el puesto 2 encontramos al streamer 'IlloJuan', también pareja de la cantante Lola Índigo. Estaba tan nervioso por empezar a jugar que en lugar de encenderlo ¡lo borró!

Y en el TOP 1 de locuras por el GTA, esta pareja acuerda un contrato para jugar 10 días seguidos. Miki Nadal adelanta que mientras el novio estará entretenido con la videoconsola ella "se va a tener que entretener con el 'hermano de la consola'".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.