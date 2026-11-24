CAMPAÑA ELECTORAL
VIDEO | Dani Mateo, al ver a Pedro Sánchez bailando el 'Aserejé': "Lo veo tan cansado que creo que va a votar a Vox"
Los 'zapeadores' han visto un poco desganado a Pedro Sánchez en el baile ya tradicional después de los mítines. Lo que ha generado el mejor chiste de Dani Mateo: "Lo veo tan cansado que creo que va a votar a Vox".
"Sánchez ya no necesita un director de campaña, necesita un coreógrafo ¡y bueno!" apunta Mónica Cruz tras ver el video.
Ya es una tradición que Pedro Sánchez termine los mítines con un baile. Esta vez, en Córdoba, le hemos podido ver bailando una especie de 'Aserejé' sin muchas ganas, aparentemente.
"Lo veo tan cansado, que creo que va a votar a Vox", afirma Dani Mateo. Este comentario ha provocado las risas entre los colaboradores, ya que posiblemente estemos ante el mejor chiste del presentador de Zapeando.
Para rebajar la tensión de la campaña electoral, el video con las caras manipuladas de El Intermedio del famoso cara a cara.
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