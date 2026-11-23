Cristina 'Culoinquieto' Pedroche pinchó en el restaurante StreetXO de Madrid. Esta era la segunda sesión como DJ y lo petó.

Cristina Pedroche se estrena como DJ en la noche madrileña. Esta es la segunda sesión que la Pedroche pincha. La primera sesión como DJ fue en Ibiza y esta vez ha tenido lugar en Madrid, en concreto en el restaurante StreetXO.

Acompañada de muchos amigos y compañeros de Zapeando, la 'zapeadora' disfrutó de "lo más": "He descubierto en la música un sitio donde desfogarme", admite Cristina con un brillo en los ojos.

Esto es solo el inicio de la carrera de DJ de Pedroche, que le gustaría que le llamasen para más sitios en el futuro. Aunque se divierte mucho, admite que es muy autoexigente también en la música: "No hay nadie más crítica que yo conmigo misma".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.