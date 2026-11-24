El nombre de este evento astronómico tiene su origen en las antiguas tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica.

Este 24 de noviembre se podrá observar la Luna del Castor, una luna llena de noviembre que este año coincide con una superluna. Este fenómeno se aprecia mejor en lugares con poca contaminación lumínica. El nombre proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, ya que en noviembre los castores se preparaban para el invierno, y los cazadores de pieles iniciaban su temporada de trampeo. La denominación se popularizó a través de almanaques y registros históricos. También se le conoce como Luna de Escarcha o Luna Helada, debido a la bajada de temperaturas. La superluna parecerá más grande y brillante.

Este martes 24 de noviembre llega la Luna del Castor, nombre tradicional que recibe la luna llena de noviembre y que este año, además, coincide con una superluna. El satélite podrá observarse especialmente durante la noche y en espacios con poca contaminación lumínica.

Pero ¿de dónde viene este nombre? Su origen se relaciona con las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. Noviembre era la época en la que los castores intensificaban su actividad para preparar sus refugios y almacenar alimento antes de la llegada del invierno. También coincidía con el momento en el que los cazadores y comerciantes de pieles comenzaban la temporada de trampeo, por lo que la luna terminó asociándose a estos animales.

La denominación se popularizó a través de los almanaques norteamericanos y de los registros históricos sobre los nombres tradicionales de las lunas llenas. También recibe otros nombres, como Luna de Escarcha o Luna Helada, en referencia a la bajada de las temperaturas y a las primeras heladas del otoño.

Este año, además, la Luna del Castor será una superluna, ya que coincide con un momento en el que el satélite se encuentra relativamente cerca de la Tierra. Esto puede hacer que parezca algo más grande y brillante de lo habitual, especialmente cuando aparece cerca del horizonte. No hace falta ningún instrumento especial para contemplarla: basta con buscar un lugar con poca contaminación lumínica y mirar al cielo.

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