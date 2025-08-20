Isabel Forner explica en este vídeo por qué no acudió a trabajar a Zapeando: "Me salió caro no venir... no cobré"

En este vídeo de Zapeando, Isabel Forner explica por qué no acudió al programa el pasado martes. La zapeadora asegura que se quedó "atrapada" en el aeropuerto de Ibiza durante 24 horas debido a los continuos retrasos de su vuelo.

Una tarde más arranca Zapeando y, una vez más, Miki Nadal se pone al frente del programa. Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, el presentador se sorprende al ver a Isabel Forner sentada en la mesa.

La razón es que la zapeadora tenía que haber acudido al plató el pasado martes, pero no lo hizo. "Isabel Forner, que ha vuelto después de pasar 24 horas como Tom Hanks en La Terminal, ¿qué te pasó? Que tenías que estar ayer aquí trabajando y no viniste, ¿qué pasó?", comenta Miki Nadal.

Resulta que Forner se quedó 'atrapada' en el aeropuerto de Ibiza por culpa del continuo retraso de su avión. Una situación que, según reconoció, le sentó bastante mal: "Bien más me supo, porque me salió caro no venir… no cobré".

"Supongo que me devolverán todo el importe", explica la colaboradora, que estuvo puntual y "muerta de sueño" en el aeropuerto esperando embarcar, pero "el avión nunca llegó".

Para demostrar lo ocurrido, Forner se hizo un selfie en el baño del aeropuerto con el objetivo de que tanto sus jefes como sus compañeros de mesa viesen que decía la verdad, un gesto que desató las risas en el plató.