Juan Sanguino analiza las fotos de Froilán con la influencer Miri Pérez-Cabrero en Ibiza

La revista 'Semana' ha publicado unas imágenes en las que se puede ver al sobrino del rey junto a la influencer, conocida gracias a su participación en 'Masterchef'.

La revista 'Semana' lleva en su portada a Felipe Juan Froilán de Marichalar. El nieto del rey emérito ha sido pillado, en actitud cariñosa, con una chica: Miri Pérez-Cabrero. La joven es conocida por su participación en el reality culinario 'Masterchef'.

"Ahora es influencer healthy, pero se viralizó gracias al vídeo del 'house tour' de su casa", cuenta Juan Sanguino. "Seamos claros, ¿hay amor o no hay amor?", pregunta Maya Pixelskaya. El periodista cuenta que el reportaje es "un poco no había noticias esta semana".

"La revista dice que mostraron su gran complicidad, abrazados y muy juntos", añade Juan. El periodista interpreta, tras ver las imágenes, que Miri estaba comiendo con un chico y con más gente. "Froilán pasa por delante y le saluda", añade, "le da un abrazo y se va". "Ellos han dado un poquito de literatura", afirma Sanguino.

Quique Peinado plantea otra duda sobre el sobrino del rey: "¿A qué se dedica para poder estar todo el día viniendo a España?". "La revista dice que hace dos años Froilán se instaló en Abu Dabi por motivos de trabajo, pero, siempre que sus compromisos se lo permiten, aprovecha los días libres para viajar a España", detalla Juan.

La revista añade que el joven trabaja en una multinacional en temas relacionados con el marketing, las relaciones públicas y la logística. "Nada significa nada", comenta Sanguino, "solo son palabras".