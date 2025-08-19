Ahora

Zapeando

VÍDEO | Miki Nadal y Laura del Val coinciden por primera vez en el plató: "Ha sido muy bonito"

Hoy en Zapeando, Miki Nadal y Laura del Val coinciden por primera vez en el plató. Puedes ver el cómico momento y descubrir a que se dedicaban antes la zapeadora en el vídeo principal de esta noticia.

VÍDEO | Miki Nadal y Laura del Val coinciden por primera vez en el plató: "Ha sido muy bonito"

Una tarde más arranca Zapeando, y una vez más Miki Nadal se pone al frente del programa. Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, el presentador se queda sorprendido al ver a Laura del Val entre los zapeadores.

"Es la primera vez que coincido con ella", comenta Miki Nadal, y añade que a los espectadores quizá les suene la zapeadora por haberla visto en los tribunales. "No porque haya estado detenida, que también podría ser, sino porque antes se dedicaba al mundo de derecho", explica el presentador.

Por su parte, la zapeadora aclara que Miki Nadal sabe a qué se dedicaba antes porque coincidieron en el taxi de camino al plató y tuvieron tiempo para ponerse al día. "Ha sido muy bonito", bromea Laura del Val.

Como dato curioso, Quique Peinado recuerda que en su día Nadal también comenzó la carrera de Derecho, aunque finalmente no la terminó. "Ahí lo tengo aparcado", señala el presentador de Zapeando.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos