VÍDEO | Miki Nadal y Laura del Val coinciden por primera vez en el plató: "Ha sido muy bonito"

Hoy en Zapeando, Miki Nadal y Laura del Val coinciden por primera vez en el plató. Puedes ver el cómico momento y descubrir a que se dedicaban antes la zapeadora en el vídeo principal de esta noticia.

Una tarde más arranca Zapeando, y una vez más Miki Nadal se pone al frente del programa. Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, el presentador se queda sorprendido al ver a Laura del Val entre los zapeadores.

"Es la primera vez que coincido con ella", comenta Miki Nadal, y añade que a los espectadores quizá les suene la zapeadora por haberla visto en los tribunales. "No porque haya estado detenida, que también podría ser, sino porque antes se dedicaba al mundo de derecho", explica el presentador.

Por su parte, la zapeadora aclara que Miki Nadal sabe a qué se dedicaba antes porque coincidieron en el taxi de camino al plató y tuvieron tiempo para ponerse al día. "Ha sido muy bonito", bromea Laura del Val.

Como dato curioso, Quique Peinado recuerda que en su día Nadal también comenzó la carrera de Derecho, aunque finalmente no la terminó. "Ahí lo tengo aparcado", señala el presentador de Zapeando.