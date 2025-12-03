VÍDEO | El tremendo momento de Necko Vidal versionando 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena con el violín

Esta semana se conocía la poco amistosa separación de Sonia y Selena. Con este motivo, Necko Vidal habla del 'Yo quiero bailar' del dúo, una de esas canciones imperecederas que incluso se atreve a tocar con el violín.

Hoy Necko Vidal analiza en Zapeando esas canciones no perecederas que superan generaciones y modas, como 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena.

El experto musical analiza en el vídeo sobre estas líneas la ruptura del dúo musical, no sin desencuentros. Necko 'desmiente' que Sonia le haya ofrecido ser su Selena porque "no sé si es una oferta que me rentaría" y asegura que en lo que no deja de pensar es en quién se va a quedar con la "custodia de su hija más preciada": su canción 'Yo quiero bailar'.

Para Necko, este tema "es una reliquia musical" porque "la escucharon mis padres, la escucho yo y estoy convencido de que la escucharán mis nietos", algo que ve "muy complicado de conseguir" a día de hoy.

Por todo ello, Necko decide hacer "lo imposible" y versionar con el violín el himno de Sonia y Selena en un momento absolutamente increíble. "Me aplauden más por tocar el 'Yo quiero bailar' que por tocar el canon de Pachelbel", afirma.

