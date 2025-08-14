Ahora

Reto

Iñaki Urrutia e Isabel Forner hacen el ridículo en la competición de silbidos de Zapeando

Miki Nadal propone una curiosa competición a los zapeadores: deben silbar cada uno una canción. El que mejor lo haga se convertirá en el campeón de silbidos de Zapeando.

Miki Nadal enfrenta a Iñaki Urrutia e Isabel Forner en una curiosa competición: de silbidos. Los zapeadores deben silbar una canción cada uno. Pero, el primero que demuestra sus dotes para silbar es el presentador de Zapeando.

Nadal silba, primero, la canción que representó a España en la última edición del Festival de Eurovisión: 'Esa diva' de Melody. Después, interpreta la canción principal de la película 'El bueno, el feo y el malo'. Miki demuestra que domina el silbido. "Soy casi profesional, pero una lesión en la lengua al quemarme con unas lentejas acabó con mi carrera", comenta el presentador.

Iñaki debe silbar 'Macarena'. A pesar de que se esfuerza, Urrutia no consigue emitir ningún sonido. "No puedo", afirma el zapeador. "¿Es algún tipo de silbido que oyen los perros?", pregunta Nacho García con malicia.

Isabel, por su parte, debe interpretar 'Paquito el chocolatero'. Aunque la zapeadora consigue hacer un sonido que podría acercarse a un silbido, tampoco consigue silbar la canción correctamente. "¿Se te ha pinchado una rueda?", pregunta Miki, al escuchar a Isabel.

"Voy a resolver", anuncia Miki: "El que mejor lo ha hecho he sido yo". "No sabéis silbar", les reprocha Nadal. "Miki, en concreto, es el más profesional del silbido de todos los que estamos aquí", comenta Nacho.

