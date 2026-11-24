Aitana se muestra con naturalidad y no para de apoyar el vaso cada vez que brinda en esta entrevista. La cantante reconoce que le "sale solo" y no puede evitarlo. Con este gesto Aitana llama a la buena suerte, ya que la tradición dice: "Quien no apoya...".

Aitana no perdona y cada vez que brinda, ¡apoya!: "Voy a volver a apoyar, lo siento" se disculpa Aitana al volver a apoyar el vaso cada vez que brinda en una entrevista. Con total naturalidad reconoce que le sale solo: "A veces intento no hacerlo, es muy vergonzoso".

La cantante es fiel seguidora de esta costumbre española. "Así está tan contenta con Plex", comenta Isabel Forner, que quiere lanzar la consulta a María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, en su próxima visita a Zapeando sobre si es correcto o no este y otros gestos populares después de brindar.

"Te vamos a comprar el masajeador de cuello de Cristina", recomienda Dani Mateo a Isabel. Y es que en el programa de esta tarde el masajeador de cuello que ha probado la Pedroche ¡ha triunfado!

Si por algo brindamos en Zapeando es por la naturalidad de Aitana.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.