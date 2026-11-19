"El cruasán es uno de esos alimentos que se tienen que respetar", afirma la experta en protocolo María José Gómez y Verdú, que explica en Zapeando la forma de desayunárselo respetando los buenos modales.

El protocolo se sigue desde la primera hora de la mañana y María José Gómez y Verdú nos explica cómo hay que desayunar respetando las buenas formas.

Para empezar, el cruasán, que María Gómez se come usando su método del "librillo", que consiste en abrirlo, untarlo bien de mermelada, cerrarlo y aplastarlo con un generoso golpe. Finalmente, se dobla una vez más antes de darle un buen mordisco. Pero antes de todo, hay que morderle las puntas.

"Me ha recordado mucho a La leyenda de Tarzán, cuando a él lo cogen de la selva y tratan de enseñarle a vivir en sociedad", reacciona Dani Mateo.

"El cruasán es uno de esos alimentos que se tienen que respetar, y tú has hecho todo menos respetarlo", comenta por su parte María José, que explica que la forma correcta de comerlo es hacerlo "a bocaditos dando pellizcos".

En el caso de que queramos ponerle un poco de mermelada, el protocolo es coger un poquito de mermelada y colocarla en el plato en el cuadrante inferior derecho, destinada a las salsas. Desde ahí, con el cuchillo lo untamos en el pellizco: "Hay que empezar con calma la mañana, si trabajas te despiertas un poquito antes", comenta.

El protocolo se aplica a cualquier cafetería, desde Saint Germain a la de Quique Peinado, porque "los modales se tienen que mantener en todas las circunstancias".

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