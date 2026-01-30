"Acabé grabando de rodillas detrás de un seto": Glòria Serra revive el "peligroso" reportaje de 'Los Mercheros' en 'Equipo de Investigación'

Equipo de Investigación cumple 15 años y Glòria Serra repasa los momentos más extremos vividos a lo largo de todo este tiempo: "Recuerdo el programa de un narcotraficante drogado y la grabación en el barrio de 'Los Mercheros', de allí nos sacó la Guardia Civil".

"¿Todavía quedan temas que investigar?", pregunta Dani Mateo a Glòria Serra, que ha visitado Zapeando para hablar de Equipo de Investigación, el programa que dirige y presenta y que acaba de cumplir 15 años en laSexta.

El programa comenzó abordando temas como la vivienda, que hoy se traducen en reportajes sobre 'minipisos' o la 'crisis del alquiler'. Un cambio en el contenido que se refleja en todos los ámbitos: desde dietas extremas y alimentación, hasta nuevas preocupaciones sociales o el auge de los realities. Glòria señala cómo han sido testigos directos de esa transformación del país: "Pasan tantas cosas...miras los reportajes y ves el cambio de España y del mundo".

"Si soy honesta, los más peligrosos fueron los dos primeros", recuerda Glòria, al ver la recopilación de algunos de los momentos más extremos vividos junto a los reporteros. "El primero fue algo muy raro, con un narcotraficante drogado; y el segundo, en un barrio de Salamanca, con el Merchero, que era bastante peligroso. De allí nos sacó la Guardia Civil", explica.

"Al final te ríes, porque la vida es así", añade la periodista, que revive cómo en ese reportaje acabó "grabando de rodillas, detrás de un seto", para que los vecinos no vieran nada."Grabé bajito y escondida, y la descarga de adrenalina al terminar fue tal que nos pusimos a chillar como locos", concluye.

Equipo de Investigación cumple 15 años

Desde su estreno, el espacio ha mantenido un firme compromiso con el rigor periodístico y la investigación semanal, abordando una amplia variedad de temas como crímenes, corrupción, estafas, narcotráfico y grandes fenómenos sociales que han marcado la actualidad del país.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha emitido 555 reportajes, ha entrevistado a cerca de 16.000 personas y ha reunido un archivo de más de 25.000 horas de grabación, fruto del trabajo de un equipo de 50 profesionales.

Entre sus investigaciones más destacadas se encuentran los enigmas del 23F, el caso Urdangarin, el patrimonio de los Franco o el Pequeño Nicolás. En audiencia, sobresalen emisiones como 'Daniel Esteve y el negocio del miedo', la más vista del año, y 'Historia de la DANA: Las horas ausentes', que logró la mayor cuota de pantalla.

Esta noche, 'La Luz del Mundo: fe, poder y control'

A partir de las 22:30 horas, Equipo de Investigación estrena hoy su reportaje número 555, 'La Luz del Mundo: fe, poder y control'. La investigación analiza la expansión en España de esta organización religiosa, cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos por abusos sexuales a menores.

El reportaje pone el foco en el crecimiento de la secta en España, su estructura interna, su sistema de financiación y los mecanismos de control que siguen activos. Incluye testimonios de víctimas y exmiembros, arranca en Madrid durante la celebración de la Santa Cena y viaja a Guadalajara (México) para mostrar la dimensión real de la organización.

