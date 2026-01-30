Los vecinos de Mariano, al que la Orden de San Francisco de Asís quiere desahuciar tras 67 años en su casa: "Deberían ser más caritativos"

Marisol, vecina de Mariano, explica que sus viviendas pertenecen a la Orden de San Francisco de Asís: "La mayoría de los edificios que tienen han sido donaciones y las reformas y el mantenimiento los hacemos nosotros".

Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio a Mariano Ordazhoras antes de la llegada de la comitiva judicial. Ordaz es un vecino de Madrid de 67 años que tenía una orden de desahucio para dejar su vivienda de toda la vida. Los propietarios de esta son una institución de carácter religioso, la Tercera Orden, una orden franciscana, y llevan más de cuatro años intentando que abandone el domicilio.

"Tengo mucho nerviosismo e incertidumbre", asegura el hombre, que tiene la esperanza de que "se anule el desahucio". Pero, ¿tiene alguna alternativa si no se anula? "El SAMUR me ofrece un albergue, pero ¿qué hago con todo?", pregunta el hombre, que asegura que no es un okupa: "Llevo viviendo aquí 67 años, pero he tenido una desgracia con un problema laboral y me han venido mal dadas, pero pido un poco de tiempo con el fin de poder arreglar las cosas".

Mariano Ordaz sale con Andrea Ropero a la calle, donde sus vecinos le están esperando para apoyarle al grito de "no estás solo". A las 13 horas llega la comitiva judicial para desahuciar a Mariano, como se puede ver en este vídeo, donde dos miembros del Sindicato de Inquilinos hablan con la comitiva para intentar parar el desahucio.

Marisol, vecina de Mariano, asegura estar "triste y dolida" por lo que está pasando: "Estoy consternada, no es normal que en este país no se pueda vivir en una casa a un precio asequible". "Nuestra empresa es un gran tenedor, pertenece a la Orden de San Francisco de Asís, ellos deberían ser más caritativos". Y es que la mujer recuerda que "la mayoría de los edificios que tienen han sido donaciones": "Cuando entramos las reformas las tenemos que hacer nosotros y el mantenimiento de las casas también, no nos cambian ni un grifo".

Finalmente, logran paralizar el desahucio hasta el 13 de febrero. "Estoy más tranquilo, pero esto son dos semanas, lo que les pido es una reunión para negociar", explica el hombre, que asegura que quiere seguir viviendo en su casa. "Son 15 días, veremos a ver lo que surge", destaca Mariano emocionado entre los gritos de sus vecinos que celebran de momento: "¡Mariano se queda!".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.