Sin dormir y haciendo cola a las puertas de una inmobiliaria: la batalla a contrarreloj de 2.000 universitarios por 300 pisos de alquiler

Equipo de Investigación es testigo de cómo multitud de estudiantes esperan durante horas para intentar acceder a un alquiler en Santiago. Mientras, en Internet, se acumulan las malas reseñas a la inmobiliaria por ofrecer viviendas en mal estado, con humedades, sin calefacción y sucias.

Futuros científicos, sanitarios o ingenieros han pasado la noche en vela para hacer cola a las puertas de una inmobiliaria en pleno centro de Santiago. En total, 2.000 universitarios se disputan 300 pisos. Sin embargo, muchos descubren que los que habían visto en Internet "han desaparecido de la web". "Yo creo que si llega una persona y dice que paga la fianza ahora, ya no enseñan el piso", expresa uno de los afectados

Seis comerciales lideran los grupos que compiten por un piso. Cada minuto cuenta y, por eso, los interesados apenas tienen unos instantes para decidirse. Se llegan a ofertar viviendas por 850 euros de alquiler que no incluyen suministros ni comunidad. Además, una persona muestra que ha pagado "1.416 euros de fianza".

Mientras, en Internet, se acumulan las malas reseñas sobre la inmobiliaria: denuncian que les alquilan viviendas en mal estado, con humedades, sin calefacción y sucias, con cisternas que nunca se arreglan. Y, al acabar el curso, denuncian que las fianzas jamás regresan. Un antiguo exinquilino confirma esto a Equipo de Investigación: "Nos dijeron que el 50% se iba a quedar retenida por facturas pendientes, pero no sabíamos de qué meses eran, ni de dónde venían".

