La teoría de Juan Sanguino sobre el grupo familiar en el que sigue Iñaki Urdangarin, en vídeo: "Es para criticar a Letizia"

El exyerno del rey emérito va a lanzar próximamente sus memorias y para hablar sobre la publicación ha concedido una extensa entrevista a la revista 'Hola', en la que habla sobre sus hijos, su nueva vida o su paso por la cárcel.

Iñaki Urdangarin ha concedido una extensa entrevista a la revista 'Hola' debido a que próximamente va a lanzar sus memorias 'Todo lo vivido'. "Es curioso el título", apunta Juan Sanguino, "porque las memorias de Dani Mateo se llaman 'Todo lo bebido'". "¡Qué feo, Juan!", responde Dani.

El periodista señala que en la revista le han pedido que haga un resumen sobre todo lo que pasó. "A mí me gustaría también saber ese resumen", apunta Sanguino. En la entrevista, como señala Juan, ha hablado de sus hijos, su nueva vida y, además, cuenta cómo fue su paso por la cárcel.

"Dice que ir a una cárcel de mujeres para él fue un doble castigo", expone Sanguino, "fue un infierno, sentí pánico y lloré de desesperación durante tres meses". "Pero esto parece unas declaraciones de Avelino, el de Pepa y Avelino", comenta Dani.

"El castigo claro que se refiere no es porque estaba rodeado de mujeres, sino porque estaba aislado", añade Juan. El exyerno del emérito ha contado que todavía tiene algo en común con la infanta Cristina, a pesar de su divorcio: un grupo de 'WhatsApp'. "Dice: 'Son personas a las que quiero y que estarán ahí siempre. Les deseo lo mejor'", cuenta Juan. "Esto es mentira, yo creo que ese grupo es para criticar a Letizia", apunta Sanguino.

