Dos 'gotas de agua'

Dani Mateo alucina con el discurso plagiado entre dos políticas del PP: "Y vosotros pensando que solo se lo copiaban a Vox"

Ruth Alcocer, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, y María Ordóñez, concejala popular en San Sebastián de los Reyes, repiten palabra por palabra el mismo discurso con pocos meses de distancia. La reacción de Dani Mateo, en este vídeo.

"Wyoming, te repites más que el ajo, o que una concejala del PP", comenta Dani Mateo. El motivo tras esta afirmación está en un vídeo de la edil de Más Madrid en San Sebastián de los Reyes, Angela Millán, donde destapa que "los populares se dedican a plagiarse los discursos entre sí".

"Y vosotros pensando que solo le copiaban el discurso a Vox", comenta Dani en el vídeo sobre estas líneas, donde muestra cómo Ruth Alcocer, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, y María Ordóñez, concejala popular en San Sebastián de los Reyes, repiten el mismo discurso, palabra por palabra, para defender al Gobierno de Ayuso.

Tras ver ambas intervenciones, el colaborador de El Intermedio considera que "María Ordóñez se lo ha creído más", por lo que "si esto fuera un casting, yo le daría el papel a ella".

Sin embargo, aclara que sería un "papel de calco", ya que "le encanta copiar".

