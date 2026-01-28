'Equipo de Investigación', el programa de laSexta presentado por Glòria Serra, cumple 15 años como referente del periodismo de investigación en televisión

En 2025, 'Equipo de Investigación' logró su mejor cuota de los últimos seis años, con un 5,9% de cuota, 612.000 espectadores de media y 1,9 millones de espectadores únicos en cada nueva emisión.

'Equipo de Investigación', el programa de laSexta presentado por Glòria Serra celebra quince años en emisión consolidado como uno de los formatos de investigación más reconocidos de la televisión en España. Desde su estreno, 'Equipo de Investigación' ha mantenido un compromiso constante con el rigor, la perseverancia y la investigación semanal como seña de identidad.

En 2025, el programa ha cerrado su mejor resultado de los últimos seis años, con una media del 5,9% de cuota, 612.000 espectadores y 1,9 millones de espectadores únicos por emisión, confirmando su solidez como formato de fondo y su liderazgo dentro del género.

Quince años después de su estreno, 'Equipo de Investigación' mantiene intacta su vigencia y su capacidad para investigar y explicar la realidad. Al frente de cada reportaje está Glòria Serra, una figura clave del periodismo de investigación en televisión, con una voz, un tono y una autoridad editorial reconocibles que articulan el relato del programa.

Producido por Atresmedia en colaboración con Secuoya, el formato ha desarrollado un lenguaje narrativo, visual y editorial propio, reconocible para la audiencia y referente tanto en televisión como en el entorno digital. Su modelo se basa en periodismo de campo, con reporteros sobre el terreno, acceso directo a protagonistas, escenarios y documentación, y un método que define qué se investiga y cómo se investiga.

A lo largo de su trayectoria, 'Equipo de Investigación' ha emitido 555 reportajes, ha entrevistado a cerca de 16.000 personas y ha construido un archivo único de más de 25.000 horas de grabación, que permite explicar, desde la investigación, cómo ha cambiado España durante más de una década. Este trabajo es posible gracias a un equipo formado por 50 profesionales entre dirección, redacción, producción, edición, realización y cámaras.

La amplitud temática del programa abarca desde crímenes, corrupción, estafas, narcotráfico y consumo hasta grandes fenómenos sociales, denuncia y retrato de personajes. En estos quince años ha firmado algunos de los trabajos más relevantes del periodismo de investigación en televisión, con investigaciones sobre el 23F, el patrimonio de los Franco, el caso Urdangarin, el Pequeño Nicolás, así como reportajes sobre Marta del Castillo, La Veneno, la DANA o los grandes escándalos vinculados a la vivienda, el consumo y las estafas.

El formato cuenta además con una notable proyección internacional, especialmente en Latinoamérica, y está presente fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer, lo que confirma la capacidad del programa para abordar temas de alcance universal.

Un aniversario en uno de sus mejores momentos de audiencia

'Equipo de Investigación' ha cerrado 2025 con resultados que consolidan su fortaleza como formato estable de prime time. A lo largo del año, cerca de 20 millones de personas han visto en algún momento el programa que presenta Glòria Serra.

Lejos de responder a picos puntuales, el espacio mantiene una audiencia fiel, con alto tiempo de atención y un consumo estable. Destaca especialmente su rendimiento en Target Comercial (7,6%) y entre el público de 35 a 44 años, donde supera el 10% de cuota.

La emisión más vista del año fue 'Daniel Esteve y el negocio del miedo', emitida el 31 de enero, con 820.000 espectadores y un 7,3% de cuota. El programa que mayor cuota registró fue 'Historia de la DANA: Las horas ausentes', emitido el 28 de octubre, con un 7,5% de cuota y 623.000 espectadores de media.

En el balance global de sus quince años de emisión, el programa acumula una cuota media del 7%, cerca de un millón de espectadores de media, 3,2 millones de espectadores únicos por emisión y un alcance total de 43 millones de personas.

El consumo en diferido mantiene un crecimiento sostenido, con una media de 50.000 espectadores por emisión y un alcance anual de 1,2 millones de espectadores, confirmando la vigencia del contenido más allá de su emisión lineal.

Un formato que construye comunidad y se expande

'Equipo de Investigación' trasciende la pantalla y se consolida como una marca con una fuerte comunidad digital. En 2025 ha sido el segundo formato más consumido de laSexta en digital, con 6 millones de reproducciones, más de 3 millones de interacciones en redes sociales y 166 millones de visualizaciones de contenido (sin contar X), lo que se traduce en una comunidad cercana al millón de seguidores, los llamados 'equipers'.

Esta fortaleza ha impulsado su expansión hacia nuevos formatos y plataformas, con la creación de un canal FAST propio en atresplayer y su llegada al audio con 'Equipo de Investigación' en Onda Cero Podcast, consolidando un ecosistema transmedia que amplía el alcance del programa.

Reportaje 555: 'La Luz del Mundo: fe, poder y control'

Coincidiendo con su 15 aniversario, laSexta emitirá el viernes a las 22:30 horas el reportaje número 555, titulado 'La Luz del Mundo: fe, poder y control', una investigación que resume el ADN del programa.

El reportaje analiza la expansión en España de La Luz del Mundo, una organización religiosa cuyo líder cumple condena en Estados Unidos por abusos sexuales a menores. La investigación pone el foco en el crecimiento de la organización en España, con decenas de templos repartidos por todo el país, y arranca en Madrid durante la celebración de la Santa Cena, marcada por el hermetismo y el control interno.

El programa contextualiza la condena de Naasón Joaquín García, recoge testimonios de víctimas y exmiembros y viaja a Guadalajara (México) para documentar la dimensión simbólica y material de la organización. Además, analiza su sistema de financiación, su estructura jerárquica y los mecanismos de control que siguen operando en distintos países.

Quince años después de su estreno, 'Equipo de Investigación' mantiene su esencia: investigar, insistir y contar lo que otros no cuentan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.