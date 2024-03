* En 2016, dos años después de la primera emisión de este reportaje de Equipo de investigación, Amancio 'El Rubio' fue condenado a 10 años de prisión y 91.000 euros por delitos de tráfico de drogas, atentado y daños en bienes públicos. El mayor narcotraficante de Castilla y León reconoció los hechos que se le imputaban.

"No están acostumbrados a la presencia de extraños. No nos pierden de vista". Equipo de investigación se adentraba en 2014 en este barrio, considerado por muchos como "el supermercado de la droga de Salamanca", territorio de Amancio 'El Rubio', el narco merchero conocido como "la bestia negra" de la Guardia Civil al que las fuerzas del orden llevaban persiguiendo durante años. Los redactores del programa se sentían vigilados por sus vecinos, que no escondían sus intenciones en absoluto.

Solo un periodista que llevaba a cabo una investigación accedió a hablar en este reportaje sin desvelar su identidad. Él también estaba amenazado por Amancio. "Ellos no trapichean con la droga, para eso tienen a los gitanos de camellos", contaba. Una de las reporteras se atrevió a volver a salir a las calles del barrio.

"¡Hola! ¿Es verdad que en este barrio se trafica con droga?", preguntaba a un conductor que había detenido su coche momentáneamente. "No, hija, no", negaba él al principio, hasta que otro conductor desvelaba que "aquí se hace de todo". "¿Qué no va a haber en este barrio?". Aseguraba no conocer a 'Los Mercheros'. "Ten cuidado, anda".

"Nadie quiere hablar de 'Los Mercheros' y menos aún de 'El Rubio'. Él sabe lo que tiene que hacer para poder vivir. Está dispuesto a hacerlo y no tiene ninguna duda", aseguraba un agente que no quería desvelar su identidad. De nuevo en las calles, los cámaras y redactores recibían amenazas de los vecinos. Alguno incluso llegó a salir con un pasamontañas. "¿Qué sois, de Equipo de investigación, de laSexta?", quería confirmar. "El clan merchero ya se ha enterado de que estamos aquí. Ha dado la voz de alarma". Un grupo de chavales les vacilaron e intentaron asustarles. No quisieron decir nada acerca de 'Los Mercheros'. "El cámara corre un poco de peligro... Es una broma, señorita".

Sin embargo, según lo que desveló el agente de la Guardia Civil, no era ninguna broma, pero nadie se arriesgaba a traicionarles. "Nosotros hemos podido escuchar por teléfono cómo le están dando una paliza a un individuo y 'El Rubio' habla con el hermano para decirle 'dale hasta que lo despatarres'. Se le escuchaba decir al lugar teniente de 'El Rubio': 'dadle a esa maricona un trapo para que se limpie y ahora sigo'".

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2014 de Equipo de investigación que laSexta vuelve a emitir este viernes.