Bad Gyal, a los absurdos estilísticos en la moda: "Veo un Chanel con un labubu y pienso en Karl Lagerfeld saliendo de la tumba para arrancártelo"

Bad Gyal visita 'La Heladera' y, entre confesiones sobre su vida, lanza un zasca de lujo: un bolso Chanel con un labubu haría saltar de la tumba a Karl Lagerfeld.

La reina del flow 2000, Bad Gyal, ha visitado 'La Heladera', el canal de entrevistas de '@quinientos55', desde México. Durante la charla, la cantante catalana ha compartido cómo se siente en este momento de su vida: un período de "mucho control y mucha claridad" sobre lo que quiere. También habla de su pasión por el dancehall, su épica gira por Asia y de otros muchos momentos divertidos.

Entre las cosas que más le molestan a Bad Gyal señala los absurdos estilísticos en la moda: "Cuando veo una bolsa de diseñador bonita y alguien le pone un labubu. Veo un bolso Chanel con un labubu y pienso: 'Karl Lagerfeld ahora mismo quiere salir de la tumba y arrancártelo'", confiesa entre risas.

El dardazo de la cantante no pasa desapercibido y se cuela directamente en el 'ranking de los zascas' de Aruser@s. "Es un tipo de marca que no le pega nada que le enganches nada", comenta María Moya."Yo dije lo mismo y fui criticado por vosotros", añade Alfonso Arús entre risas.