María Gómez intenta imitar a Glòria Serra frente a la periodista, en vídeo: "Se me ha ido a Piqueras"

La presentadora de 'Equipo de Investigación' visita Zapeando para hablar sobre el aniversario del programa y, además, presentar el reportaje que se estrenará este viernes titulado 'La luz del mundo, fe, poder y control'.

Este viernes 'Equipo de Investigación' estrena un nuevo reportaje este viernes en laSexta y María Gómez aprovecha la presencia de Glòria Serra en Zapeando para, a modo de homenaje, decir su título imitándola.

"La luz del mundo...", comienza la Zapeadora. María para y afirma que parece que está imitando a Pedro Piqueras. "Me estoy poniendo nerviosa, lo voy a decir normal", señala Gómez. "María, lo hacemos juntas", propone Glòria.

"La luz del mundo, fe, poder y control", dicen, a la vez. María se levanta para dar un beso a la presentadora. "La mejor", afirma Gómez. Serra explica que el reportaje habla sobre una organización religiosa mexicana que tiene un liderazgo hereditario. "El abuelo vio a Dios, pero luego, todos los sucesores, también", explica Glòria.

La periodista cuenta que el líder actual está en la cárcel en Estados Unidos cumpliendo condena por abuso sexual a menores. "Digamos que nos llamó la atención es la expansión, a velocidad increíble, que está teniendo en España", añade, "tienen ya 50 iglesias".

