Alfonso Arús alucina con el "irreconocible" look de Bad Bunny antes de la Super Bowl: "Es 'BatBunny'"

"Bad Bunny ha dejado atrás el gorro de pelo y ha aparecido así", explica Tatiana Arús, que reflexiona en el vídeo: "No sé si será para mantener el anonimato de cara a los ensayos de la Super Bowl".

Alfonso Arús destaca que "está todo preparado para el gran triunfo de Bad Bunny en la Super Bowl", donde se convertirá en el primer artista latino en actuar en solitario. Además, el presentador de Aruser@s enseña en el vídeo principal de esta noticia el "irreconocible look" del artista "con su nuevo accesorio": una capucha como si fuera Batman.

"Es Batbunny", bromea Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que así, "pasa desapercibido seguro". "Ha dejado atrás el gorro de pelo sobre los escenarios y ha aparecido así", explica Tatiana Arús, que detalla que no sabe si será "para mantener el anonimato de cara a los ensayos de la Super Bowl", que se celebrará el próximo 9 de febrero.

El avance de Bad Bunny de su actuación en la Super Bowl

Tatiana Arús enseña en este vídeo un adelanto que ha compartido Bad Bunny sobre los detalles de su actuación en la Super Bowl. "Por el momento ha compartido las imágenes llevando a Puerto Rico como bandera", destaca la colaboradora.

