'La Jessy' entra en el hotel Palace... para ir al baño: "Para que luego digan que en España no hay dinero"

Tras llevar una eternidad esperando en la calle a 'la Paqui' y 'la Iratxe', 'la Marta' busca el baño más cercano para hacer pis... y está en el Palace. Esta es su aventura en el lujoso hotel.

"¡Vaya cacho hotel, loco!", exclama 'la Jessy' nada más poner un pie en el Hotel Palace de Madrid. Nuestra princesa de barrio lleva una eternidad esperando a que lleguen 'la Paqui' y 'la Iratxe' para irse juntas al cumpleaños de 'la Marta', pero sus amigas la están haciendo esperar porque han preferido pasar por una alfombra roja y conocer a Johnny Depp, Brad Pitt y Angelina Jolie.

Mientras tanto, 'la Marta' se lo está pasando a lo grande en la limusina con sus compañeros de trabajo del club en el que ella trabaja como gogó.

'La Jessy' busca un baño desesperada por todos los pasillos y se encuentran con tiendas de Loewe, fotografías de Carmen Sevilla, Marisol y Penélope Cruz y algo que no sabe identificar. "Para que luego digan que en España no hay dinero", suelta cuando ve lo lleno que está el restaurante.

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