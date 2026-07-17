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Tras el aval del TJUE

Bolaños, sobre la ley del amnistía: "Los independentistas vulneraron la ley y la Constitución, pero hay que superar ese enfrentamiento"

¿Qué ha dicho? "La ley de amnistía es la reconciliación de todos los españoles", ha asegurado este viernes Bolaños, quien ha defendido que "en Europa ha habido más de 50 amnistías".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.Europa Press
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que "los independentistas vulneraron la ley y la Constitución" pero ha hecho hincapié en que "hay que superar ese enfrentamiento".

Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista en la Cadena SER donde ha celebrado el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

La Gran Sala ha declarado este jueves que la amnistía no se opone al ordenamiento comunitario en lo relativo a la malversación. En relación con la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), el TJUE también entiende que la amnistía no contraviene el ordenamiento europeo.

"La ley de amnistía es la reconciliación de todos los españoles", ha asegurado este viernes Bolaños, quien ha criticado que cuando se anunció la ley muchos criticaron la medida. "Eran todo patrañas. ¿Ahora qué dicen? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que nos dijeron?", ha indicado.

Así, ha reivindicado que "hoy Cataluña está normalizada". "¿La alternativa cuál era? ¿El enfrentamiento continuo?", se ha preguntado el ministro. "Los independentistas cometieron muchos errores, vulneraron la ley y la Constitución pero hay que superar ese enfrentamiento. Ese era nuestro objetivo y está conseguido", ha añadido.

De esta manera, Bolaños ha defendido que "en Europa ha habido más de 50 amnistías". Por ello, ha indicado, "es evidente que por supuesto que las amnistías caben en el derecho europeo". Eso sí, "todas para acabar o apaciguar conflictos políticos o sociales".

Bolaños ha hecho hincapié en que "la solución al conflicto en Cataluña no era encarcelar a las personas". "Si esas hubieran sido encarceladas, ¿la situación en Cataluña hubiera sido mejor? ¿Alguien lo cree?", ha señalado.

Durante la declaración institucional de este jueves que Bolaños realizó tras conocer el aval de la amnistía, el ministro insistió en que "queda acreditado que lo que dijo el Gobierno era así: la ley de amnistía para la normalización en Cataluña es constitucional y conforme al derecho europeo". Para Bolaños se trata de "un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político y social" que "pretende reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

A pesar de reconocer que "la amnistía ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas", el ministro quiso dejar claro que "solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista". Esa, dijo, "será la ultima etapa del proceso de normalización y sería positivo que se recorriera lo antes posible".

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