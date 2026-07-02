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Princesas de Barrio

Así se presentaba Marta en Princesas de Barrio: "Soy gogó, bailo en bolas y me quiero ir de mi puta casa porque no aguanto a mi madre"

Marta, una de las protagonistas de Princesas de Barrio, es la última en llegar al concierto de Camela al que tan contentas asisten 'la Jessy', su 'superveci' y 'la Iratxe'. Así se presentaba en el programa de laSexta la joven gogó.

Así se presentaba Marta en Princesas de Barrio: "Soy gogó, bailo en bolas y me quiero ir de mi puta casa porque no aguanto a mi madre"

"Vengo por el cariño que os tengo, pero no me apetece una mierda", reconocía Marta al llegar al descampado en el que estaban haciendo botellón 'la Jessy' y 'la Iratxe' antes de entrar al concierto de Camela. Ellas son tres de las protagonistas de Princesas de Barrio, el programa de laSexta que arrasó en televisión hace más de una década y que desde entonces se ha quedado para siempre en nuestras memorias.

Por si fuera poco, 'la Jessy' le hacía una broma que no le gustaba un pelo y la cara de la joven no podía ocultarlo. Quizá por ello se negó a ponerse la camiseta del grupo favorito de sus amigas que con tanto cariño le habían regalado.

"Mira que tengo que trabajar a un sitio que es lo peor del mundo, pero prefiero ir a trabajar a ese sitio que ir al concierto de Camela", reconocía en su entrevista personal, en la que contaba que tenía 19 años y que era de Arganda del Rey.

Las cámaras la acompañaban a su lugar de trabajo. "Soy gogó, trabajo completamente en bolas y me quiero ir de mi puta casa porque no aguanto a mi madre", decía sin pelos en la lengua.

Le dijo a su madre que se iba a operar el pecho cuando tenía 13 años. Al final, lo consiguió a los 18. En el momento de la grabación de este programa quería operarse los glúteos. Su madre se oponía a ello y también llevaba bastante mal la profesión de su hija, pero a ella eso no le importaba. "Es mi vida y es mi cuerpo y hago lo que me da la gana", sentenciaba.

"Que la gente diga lo que le salga de la punta de los huevos, pero las putas y las gogós no tienen nada que ver", advertía.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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