Así se presentaba Marta en Princesas de Barrio: "Soy gogó, bailo en bolas y me quiero ir de mi puta casa porque no aguanto a mi madre"

Marta, una de las protagonistas de Princesas de Barrio, es la última en llegar al concierto de Camela al que tan contentas asisten 'la Jessy', su 'superveci' y 'la Iratxe'. Así se presentaba en el programa de laSexta la joven gogó.

"Vengo por el cariño que os tengo, pero no me apetece una mierda", reconocía Marta al llegar al descampado en el que estaban haciendo botellón 'la Jessy' y 'la Iratxe' antes de entrar al concierto de Camela. Ellas son tres de las protagonistas de Princesas de Barrio, el programa de laSexta que arrasó en televisión hace más de una década y que desde entonces se ha quedado para siempre en nuestras memorias.

Por si fuera poco, 'la Jessy' le hacía una broma que no le gustaba un pelo y la cara de la joven no podía ocultarlo. Quizá por ello se negó a ponerse la camiseta del grupo favorito de sus amigas que con tanto cariño le habían regalado.

"Mira que tengo que trabajar a un sitio que es lo peor del mundo, pero prefiero ir a trabajar a ese sitio que ir al concierto de Camela", reconocía en su entrevista personal, en la que contaba que tenía 19 años y que era de Arganda del Rey.

Las cámaras la acompañaban a su lugar de trabajo. "Soy gogó, trabajo completamente en bolas y me quiero ir de mi puta casa porque no aguanto a mi madre", decía sin pelos en la lengua.

Le dijo a su madre que se iba a operar el pecho cuando tenía 13 años. Al final, lo consiguió a los 18. En el momento de la grabación de este programa quería operarse los glúteos. Su madre se oponía a ello y también llevaba bastante mal la profesión de su hija, pero a ella eso no le importaba. "Es mi vida y es mi cuerpo y hago lo que me da la gana", sentenciaba.

"Que la gente diga lo que le salga de la punta de los huevos, pero las putas y las gogós no tienen nada que ver", advertía.

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