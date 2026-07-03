Princesas de Barrio
El vídeo de presentación de 'la Paqui' en Princesas de Barrio cuatro horas antes de su boda: "Está de moda separarse y yo, casándome"
Las cámaras de laSexta presenciaron el enlace de 'la Paqui' con su pareja, pero cuatro horas antes también fueron testigos de los preparativos... y de todo lo que tenía que contarnos la novia.
Paqui, o 'la Paqui', como la conocemos en Princesas de Barrio, tenía 27 años cuando participó en el programa de laSexta. Era cantante de orquesta y estaba a punto de casarse... tanto es así que solo faltaban cuatro horas para el enlace cuando la conocimos.
Entre maquillaje y moños imposibles, la joven recibió a los redactores en su casa, quienes presenciaron todos los preparativos de la boda. Por entonces ya llevaba siete años con su pareja y tenían dos hijos en común. "Está de moda separarse y yo, casándome", decía mientras se maquillaba antes de la ceremonia.
"Hemos decidido casarnos cuando nos ha apetecido. Cuando no tenemos nada que nos esté forzando, ni bombos ni nada", afirmaba. Su madre le dio un buen susto aquel día. Sus dientes acabaron por el suelo y casi se hechó pegamento instantáneo para impedir que volviera a ocurrir.
Cuando por fin logró salir de casa, estaba "como una moto". Por suerte, los piropos de todos aquellos con quienes se cruzaba lograron tranquilizarla.
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