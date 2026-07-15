La UME lucha contra el incendio de Zaragoza donde las llamas obligan a desalojar a los vecinos de Orés, Asín y Luesia

Los detalles Junto al fuego en Zaragoza, preocupa otro incendio registrado en Sant Quirze Safaja, en Barcelona, que ha provocado el desalojo de una casa de colonias, un sanatorio y varios campings. Sin olvidar las llamas que calcinan Hinojosa de Calatrava, en Ciudad Real.

En España, los incendios forestales están causando estragos, especialmente en Zaragoza, donde el fuego ha arrasado 200 hectáreas, obligando a evacuar a los vecinos de Orés, Asín y Luesia. La Unidad Militar de Emergencia ya está trabajando en la zona, y el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón se ha elevado a Situación Operativa 2-Nivel 2. En Barcelona, el incendio en Sant Quirze Safaja ha afectado 97 hectáreas, obligando a evacuar a niños y residentes. En Ciudad Real, el incendio en Hinojosa de Calatrava ha alcanzado el Nivel 2, con medidas de confinamiento preventivo en vigor.

Por desgracia, en pleno verano y con unas temperaturas muy altas, son muchos los incendios que se están reproduciendo en España; aunque todos los ojos están puestos este miércoles en Zaragoza. El fuego ya ha arrasado 200 hectáreas y ha provocado la evacuación de los vecinos de tres municipios zaragozanos: los de Orés, Asín y Luesia. Además, ante la virulencia del incendio, la Unidad Militar de Emergencia (UME) ya trabaja sobre el terreno. Sin olvidarnos de otros fuegos que preocupan, como son los de Sant Quirze Safaja, en Barcelona, y en Hinojosa de Calatrava, en Ciudad Real.

En el cielo de Zaragoza, el Ejecutivo autonómico de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil.

Desde la lejanía, es visible una gran nube de humo. Señal que alerta del incendio por el que los vecinos de las localidades de Orés, Asín y Luesia han recibido un mensaje ES-Alert. En él, les pedían la evacuación de la zona para ser trasladados hasta Zaragoza. Toda prevención es poca mientras se intentan sofocar las llamas de este incendio forestal, que se inició este miércoles en Orés, en la comarca de las Cinco Villas.

Además, el Gobierno de Aragón ya ha habilitado un dispositivo de acogida en Ejea de los Caballeros para aquellas personas que lo necesiten, que pidan una alternativa habitacional.

La carretera A-1204, que une Farasdués con Asín, entre los puntos kilométricos 13 y 22, se encuentra cortada.

Incendios preocupantes en Barcelona y Ciudad Real

Por desgracia, los fuegos en Zaragoza no son los únicos que preocupan este miércoles. Un incendio originado en Sant Quirze Safaja, en Barcelona, ya afecta a unas 97 hectáreas y ha obligado a evacuar a entre 20 y 30 niños de la casa de colonias Can Miqueló.

Las autoridades han evacuado también a las personas que disfrutaban de unos días de descanso en el camping L'Illa y a 30 personas del Sanatorio Puig d'Òdena, donde hay un centro de acogida de menores. A causa de las llamas, Protección Civil también ha pedido el confinamiento del Hostal Rural Mas Blanc y la zona del Pla de la Casanova.

Los niños desalojados de la masía han sido trasladados inicialmente al pabellón del municipio, pero finalmente irán hasta Aiguafreda, a otra casa de colonias. En cambio, la mayoría de los del camping han decidido abandonar la zona e irse a sus casas. En cuanto a los del centro de acogida, se han trasladado hasta Centelles por su propio pie y ahora serán acogidos en Hostalets de Balenyà.

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 140 efectivos en 53 dotaciones y 15 aéreas. Según han informado fuentes del cuerpo, las llamas se habrían originado en la misma zona donde ya hubo otro fuego el 24 de junio. Habrían saltado a la carretera que une Centelles con Sant Feliu de Codines y lanzado algún foco secundario.

En Ciudad Real, otro incendio se ha declarado este miércoles en el término municipal de Hinojosa de Calatrava, al sur de la provincia. Ya ha alcanzado la situación operativa de Nivel 2 y se ha llevado a cabo el confinamiento preventivo de la localidad de Hinojosa de Calatrava y de los habitantes de Cabezarrubias del Puerto.

De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha enviado un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert de la Red de Alerta Nacional. Lo han hecho para informar a los vecinos de las medidas de autoprotección que deben seguir mientras permanezca activa la emergencia: permanecer en el interior de los edificios, cerrar puertas y ventanas y desconectar los sistemas eléctricos si perciben olor a humo. También recomienda mantenerse informado exclusivamente a través de los canales oficiales y recuerda que el teléfono 112 debe utilizarse únicamente en caso de emergencia.

Según informa el Plan Infocam sobre las 19:00 horas, se encontraban participando en la extinción de las llamas un total de ocho medios aéreos y 25 terrestres. Además, se mantiene cortada la CR-5021, que une ambos municipios.

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