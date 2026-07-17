Nuria Collado rompe a llorar durante la tasación de su casa de lujo en 'Mujeres Ricas': "Esto no lo pongáis"

Nuria Collado recibe a un tasador para conocer el valor de la vivienda en la que ha vivido durante años. La visita termina convirtiéndose en un momento muy emotivo cuando no puede contener las lágrimas.

La mudanza de Nuria Collado está cada vez más cerca y 'Mujeres Ricas' acompaña a la empresaria en uno de los momentos más importantes del proceso: la tasación de su vivienda.

Nuria recibe a un experto inmobiliario, que recorre junto a ella todas las estancias de la casa para determinar su valor en el mercado. Sin embargo, más allá de las cifras, la visita despierta en ella una fuerte carga emocional. "Me cuesta desprenderme de mi casa", confiesa ante las cámaras sin poder contener las lágrimas: "Esto no lo pongáis".

Tras inspeccionar la vivienda, el tasador le comunica su valoración: "Esta casa puede oscilar entre un millón y medio y un millón ochocientos mil euros".

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