'La Jessy' y 'la Iratxe' van a un sexshop a comprarle un regalo a 'la Marta': "¿Qué le vamos a comprar si no, un crucifijo?"

'La Marta' les ha prometido que va a montar un fiestón por su cumpleaños y 'la Jessy' y 'la Iratxe' quieren comprarle a su amiga un regalo a la altura... en una tienda erótica. Su visita al sexshop es historia de la televisión.

"Esto es una tienda erótica y hemos pensado que qué mejor sitio que este. ¿Qué le vamos a comprar si no a 'la Marta'? ¿Un crucifijo?", comenta 'la Iratxe' a modo de presentación de una de las escenas más icónicas de Princesas de Barrio que es historia de la televisión.

Mientras que 'la Jessy' asegura que es la primera vez que entra "a un sitio de estos", su amiga se reconoce más experta en estos lares... aunque la única vez que ha ido ha sido con su madre. "¿Qué pasa? ¿Tu padre no le da la candela que necesita?", pregunta su compañera. "Según me dijo, es que iba a clases de sexología", responde ella.

'La Marta' les ha dicho que la fiesta que está preparando para su cumpleaños va a ser lo más y que tienen que ir vestidas de rosa. "¿'La' compramos un 'Manolo'?", propone Iratxe. Y así comienza su investigación por la tienda.

De los consoladores a las bolas chinas, no hay artículo expuesto que no pase por sus manos. Estas últimas son las que más llaman la atención de Iratxe. "Dicen que si te metes unas de estas y te pones a fregar la casa, limpias con un brío que no veas", comenta. Jessy tiene dudas de que eso le quepa. "Pero si te ha salido un muchacho por ahí, no te va a entrar esto", la tranquiliza su amiga.

Iratxe también se confiesa acerca de lo que le gustó comer preservativos de sabores aquella vez que fue con su madre al sexshop y por eso no duda en probarlos otra vez... y sufre un pequeño percance. "Imagínate qué muerte. La esquela pondría: Iratxe Soriano Crespo, falleció a los 25 años atragantada con un preservativo", dice tras haber sobrevivido.

También deciden probarse los disfraces y hacer un improvisado desfile de modelos ante el dependiente de la tienda, al que no dejan de hacerle preguntas comprometidas.

El susto bueno llega al pasar por caja. "¿150 euros? Deja, deja. Esta es madre soltera y yo estoy en el paro". Eso sí, el 'Manolo' se va con ellas.

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