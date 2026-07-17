El enfado de Ramón García tras colgarle una señora: "Hay gente maleducada por ahí, me cargo la sección y a tomar por culo"

"Igual me cargo esta parte del programa", destaca Ramón García indignado después de que una señora le haya colgado tras llamarla para que ganara el jamón: "Me la cargo, nos quedamos sin jamón y a tomar por culo".

"Somos Gloria Santoro y Ramón García, los presentadores de programa del televisión 'En compañía'", arranca a decir Ramón García a una señora a la que ha llamado desde el plató para que consiga el jamón que ofrece el programa. Sin embargo, ya no es que la señora no responda con la frase exacta, es que directamente le cuelga tras decirle tajante: "No quiero nada". "Hay gente maleducada por ahí, ¿qué cuesta responder con educación?", pregunta el presentador, que confiesa que se está "cansando de los maleducados": "Igual me cargo esta parte del programa, me la cargo, nos quedamos sin jamón y a tomar por culo".

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