¿Sanción a Argentina a las puertas de la final? La razón por la que Paredes y Lo Celso podrían perderse el partido contra España

El contexto El jugador de Boca Juniors aseguró que "las Malvinas siempre serán argentinas" en declaraciones ante los medios tras la semifinal ante Inglaterra, mismo eslogan que portó el del Betis en una pancarta sobre el césped. En 2024, Morata y Rodri fueron sancionados con un partido sin jugar por cantar "Gibraltar es español" en la celebración de la Eurocopa.

Argentina logró una remontada agónica para llegar a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. La tensión del partido y la histórica rivalidad con Inglaterra desataron la euforia entre los jugadores de Lionel Scaloni. Giovanni Lo Celso mostró una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas", lo cual está prohibido por la FIFA por incluir mensajes políticos. El Reino Unido ha presentado una queja formal, lo que podría llevar a sanciones para Lo Celso y Leandro Paredes. Mientras tanto, el presidente argentino, Javier Milei, criticó el "patrioterismo barato" y pidió separar el fútbol del conflicto con el Reino Unido, abogando por una diplomacia sabia.

Argentina se metió este miércoles en la final del Mundial con una remontada agónica. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron a la Albiceleste el viaje hacia Nueva York tras un partido agónico en el que, como ha sido la tónica habitual durante todo el torneo, estuvo al borde del precipicio.

La remontada, la tensión extrema que se vivió en el terreno de juego y la rivalidad histórica con Inglaterra hicieron que, con el partido final, se desatase la euforia entre los jugadores de Lionel Scaloni. En este contexto apareció sobre el césped una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas", haciendo referencia al archipiélago del que desde 1833 está controlado por Inglaterra y que fue escenario de la Guerra de las Malvinas en 1982.

La pancarta fue mostrada por Giovanni Lo Celso ante la grada para mostrar la su rechazo a la invasión del territorio por parte del que ayer era su rival, algo que está completamente prohibido en la normativa de la FIFA al incluir mensajes políticos durante las competiciones oficiales.

España ya ha sufrido la aplicación de esa misma normativa. Lo vivieron en primera persona Rodri Hernández y Álvaro Morara, que entonaron el cántico "Gibraltar es español" en la celebración de la Eurocopa 2024 en la plaza de Cibeles. Ante las quejas de Inglaterra, la FIFA entró de oficio sancionando a ambos con un partido, lo que les impidió participar en el debut de la Roja en la Nations League 2024-25.

En un comunicado, el órgano rector del fútbol a nivel mundial explicó que la sanción se aplicaba "por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones no deportivas y por desacreditar al deporte del fútbol".

En el caso de Lo Celso, el Gobierno del Reino Unido ya se ha quejado formalmente, tal y como hizo con Rodri y Morata. Si la FIFA aplicase el mismo criterio que en 2024 y el centrocampista del Real Betis fuese sancionado en el partido inmediatamente posterior, se perdería la final de este domingo ante España. Lo mismo podría sucederle a Leandro Paredes, jugador fundamental para Scaloni a lo largo del torneo, que en zona mixta aseguró que las Malvinas "siempre serán argentinas".

No obstante, teniendo en cuenta que el organismo presidido por Gianni Infantino no suele actuar con especial rapidez, lo más probable es que la sanción, en caso de aplicarse, se cumpliese después de esta Copa del Mundo.

Milei denuncia el "patrioterismo barato" de la Albiceleste

El presidente argentino, Javier Milei, ha hablado sobre la celebración de los futbolistas argentinos por su clasificación para la final del mundial. El líder ultraliberal ha asegurado sentir una "alegría inmensa" porque "Argentina pasó por arriba" a Inglaterra.

No obstante, pidió no incluir la cuestión del conflicto con el Reino Unido con el Mundial, ya que lo de este miércoles era "un partido de fútbol". Además, afirmó Milei que la recuperación de la soberanía argentina sobre las islas "se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos".

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