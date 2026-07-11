Ahora

Princesas de barrio

"Se cree mierda y no llega a pedo": 'La Jessy' carga contra la encargada de la fábrica en 'Princesas de Barrio'

Antes de empezar su jornada en la fábrica, 'la Jessy' se las ingenia para prepararse un café junto a su amiga Rut en un lugar de lo más inesperado, donde también aprovechan para desahogarse sobre su día a día en el trabajo.

"Hay una encargada que se cree mierda y no llega a pedo": el desahogo de 'la Jessy' en la fábrica

En este fragmento de 'Princesas de Barrio', las cámaras de laSexta acompañan a 'la Jessy' y a su amiga Rut durante su llegada a la fábrica. Antes de comenzar la jornada, ambas se dirigen al baño con un cartón de leche escondido bajo la chaqueta para prepararse un café lejos de las miradas de sus compañeras. "Hay una encargada que se cree mierda y no llega a pedo", comenta 'la Jessy' sobre la encargada.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio de Los Gallardos evoluciona "relativamente bien dentro de la gravedad" tras calcinar 6.600 hectáreas
  2. Mikel Merino, héroe nacional: así ha sido el gol que mete a España en semifinales del Mundial
  3. Todos los caminos llevan a Correos: los líos políticos que van de supuestos fraudes electorales a las cloacas del PSOE
  4. Trump avisa a Irán de que tiene "mil misiles listos" para atacar y que "miles más se lanzarán" si cumplen con su amenaza de matarle
  5. Conceden la orden de alejamiento a una mujer de Zaragoza que llevaba diez años en el sistema VioGén y recibía amenazas de muerte
  6. Al menos 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara, en un peligrosísimo quinto encierro de San Fermín 2026