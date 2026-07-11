"Se cree mierda y no llega a pedo": 'La Jessy' carga contra la encargada de la fábrica en 'Princesas de Barrio'

Antes de empezar su jornada en la fábrica, 'la Jessy' se las ingenia para prepararse un café junto a su amiga Rut en un lugar de lo más inesperado, donde también aprovechan para desahogarse sobre su día a día en el trabajo.

En este fragmento de 'Princesas de Barrio', las cámaras de laSexta acompañan a 'la Jessy' y a su amiga Rut durante su llegada a la fábrica. Antes de comenzar la jornada, ambas se dirigen al baño con un cartón de leche escondido bajo la chaqueta para prepararse un café lejos de las miradas de sus compañeras. "Hay una encargada que se cree mierda y no llega a pedo", comenta 'la Jessy' sobre la encargada.

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