La directora de la Guardia Civil, ante el juez: Mercedes González tendrá que aclarar su 'baile de versiones' sobre su relación con Leire Díez

¿Por qué es importante? En uno de sus informes, la UCO asegura que Mercedes González "tenía conocimiento" de las maniobras de Leire Díez para torpedear los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Ahora, tendrá que aclarar su relación real con la fontanera del PSOE.

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, declara como imputada en el caso Leire en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz aplazó su interrogatorio debido a la prolongada declaración del director adjunto operativo, Manuel Llamas. González ha cambiado su versión sobre su relación con Leire Díez, pasando de negar cualquier implicación a admitir encuentros con ella, aunque niega haber interferido en investigaciones. La UCO investiga si González y el DAO intentaron obstaculizar casos que afectaban al Gobierno, basándose en mensajes y encuentros con Díez. El PSOE mantiene su confianza en González, mientras el PP critica la situación. La UCO también examina si González abrió expedientes a agentes por supuestas filtraciones.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, regresa a la Audiencia Nacional este viernes para declarar como imputada en el caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz aplazara su interrogatorio previsto para el jueves ante la extensión de la declaración de su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, cuya comparecencia se prolongó dos horas y media.

González tendrá que aclarar su baile de versiones durante las últimas semanas, cuando ha pasado de decir que "nunca jamás" había participado en ninguna trama a reconocer que tomó dos cafés con Leire Díez. Cafés que no tenían que ver con la trama, según defendió en su comparecencia en el Senado: "Nunca me pidió ni frenar ni interferir en investigación en curso alguna".

Su baile de versiones ha cambiado tanto como el del ministro del Interior sobre ella. Pasó de rechazar la existencia de un encuentro entre ambas a desdecirse también. "Es una reunión, encuentro, como queramos llamarlo, como otros de los dos o tres que haya podido mantener", afirmó el 5 de junio.

La Audiencia Nacional quiere saber si la directora general de la Guardia Civil y el DAO establecieron un plan para intentar entorpecer los casos de la UCO que afectaban al Gobierno. Prueba de ello serían los whatsapps y encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. La confianza del PSOE sigue intacta y hablan de "presunción de inocencia". "Tiene toda nuestra confianza", afirmó Montse Mínguez. Mientras tanto, el PP lo tilda como la historia negra de la democracia española, como hizo Miguel Tellado.

Las dudas a resolver por Mercedes González

Según uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Mercedes González conocía la existencia de las cloacas del PSOE desde mayo de 2025. Ese informe, que analizó la información requerida al PSOE en el registro llevado a cabo el pasado 27 de mayo en la sede de Ferraz, detalló que la directora general supo de las actividades de Leire Díez "al menos desde el 8 de mayo de 2025", algo que se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, al jefe de la UCO, Vicente Yuste, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO. En ese correo, López Malo asegura que el DAO "había puesto en conocimiento de la directora general este asunto".

La UCO recoge en su informe que el 29 de abril de 2025 se elaboró una nota de despacho por parte de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, a través de la cual se informaba sobre las acciones que, presuntamente, venía llevando a cabo Leire Díez con la finalidad de menoscabar la imagen de la UCO. La nota "se elevó a través de la cadena de mando", según los investigadores.

Leire Díez y la directora de la Guardia Civil se escribieron el día en el que se abrió una investigación interna en la UCO

Ese escrito, según los agentes, describía que Díez habría pedido "atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO", haciéndolo también "contra los investigadores", "personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos" y solicitando "cualquier tipo de material comprometedor" del que se pudiera disponer. Según la UCO, grupo de personas analizado "haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría Santos Cerdán", "teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

El 5 de mayo se hace una segunda nota de despacho "de similar contenido a la anterior" y se confecciona "por la propia Unidad Central Operativa", concretamente por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN). A través de la misma, se informa sobre la actividad de descrédito que, presuntamente, Leire Díez venía desarrollando contra la UCO. La misma señala: "Respecto a la participación de Leire Díez Castro, que presume de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de la Fiscalía".

El 9 de mayo, 'El Confidencial' publicó una noticia bajo el titular "Un juez abre diligencias contra Koldo por 'vejaciones' a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO". En esa misma fecha, la noticia fue remitida por la abogada Leticia de la Hoz a Leire, añadiendo el comentario de: "Lo fuerte es que la UCO sea quien denuncia, filtre, sea juez y parte... todo a la vez... y las partes no importan, ya investigan, filtran, juzgan y condenan ellos solos, no necesitan ni a las partes".

De la Hoz llegó a decirle a Leire Díez: "Pásaselo a Mercedes a ver qué opina", a lo que Leire respondió: "Se lo acabo de pasar. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".

Los mensajes borrados entre Leire Díez y Mercedes González

Dentro del informe, la UCO recoge dos mensajes que Leire Díez y Mercedes González se intercambiaron el mismo día en el que se abrió la investigación de la Unidad Central Operativa. Esos mensajes resultan, según la UCO, "compatibles con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva", indica el informe.

Mercedes González tendrá que responder por qué siguió intercambiando mensajes con Leire Díez tras su último encuentro. El último informe de la UCO recoge mensajes enviados en mayo del año pasado.

La directora de la Guardia Civil resiste en el cargo: el PP urge a su dimisión o cese mientras el Gobierno mantiene su apoyo

Supuestamente, un mes antes, González se había levantado indignada tras una petición de la fontanera del PSOE: que readmitiera al agente de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo y suspendido de sus funciones: "Una petición que la directora rechaza de plano, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro". La UCO desconoce de qué hablaron en esos mensajes porque González activó el borrado automático.

Otra duda es por qué mintió. Su equipo de comunicación negó a laSexta cualquier reunión con Leire Díez siendo ya directora de la Guardia Civil y, aunque contó con el respaldo del ministro del Interior, la UCO ha constatado hasta tres reuniones después de su nombramiento.

También es una incógnita si, por orden de Leire Díez, González maniobró para abrir expedientes a agentes de la UCO por supuestamente filtrar información a los medios. Al menos tres investigaciones internas se abrieron tras la publicación de tres noticias que Leire podía considerar comprometidas.

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