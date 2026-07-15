'La Paqui' (Princesas de Barrio), tras su encuentro con Johnny Depp y Angelina Jolie: "Yo no soy lesbiana, pero..."

'La Iratxe' y 'la Paqui' se han encontrado con una alfombra roja antes de llegar al cumpleaños de 'la Marta'. Por ella desfilan Johnny Depp, Angelina Jolie y Brad Pitt... y estas son sus reacciones al conocerles.

'La Paqui' no esperaba que este día acabara así. Seguramente, cuando por la mañana estaba discutiendo con su marido por el nulo reparto en las tareas del hogar, nuestra princesa de barrio ni se imaginaba que iba a conocer a Brad Pitt, Angelina Jolie y Johnny Depp.

Por suerte, su amiga 'la Iratxe', se la ha llevado a dar una vuelta por Madrid y la fortuna ha querido que se encuentran con una alfombra roja por donde desfilan multitud de rostros conocidos, tanto a nivel nacional como internacional.

Tras saludar a Jaime Cantizano, Raquel Sánchez Silva, Miguel Ángel Muñoz o Carmen Lomana, las chicas se encuentran con las grandes estrellas de la película 'The Tourist'.

'La Paqui' se queda impresionada con Angelina y le pide repetidamente un "kiss". "Yo no soy lesbiana, pero estoy a favor de las lesbianas. Me da igual, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y de meterla donde le salga de los cojones. Pero Angelina está muy buena... qué elegante, qué estilizada ella. Y nosotras aquí, tan...", comenta ante las cámaras.

Brad Pitt vuelve a dejarlas atónitas. "Viene muy repeinado", avisan. La pena es que el Nokia de 'la Iratxe' se queda sin batería para hacerle la foto. No hay "kiss", pero sí hay firma en las manos.

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