Una madre y sus dos hijos menores mueren ahogados en la presa navarra de Roncal

Los detalles El suceso ha ocurrido sobre las 16:39 horas. Los servicios de emergencia trasladados a la zona no han podido hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas.

Una tragedia se ha producido en la presa navarra de Roncal, en el río Esca, donde una mujer y sus dos hijos menores han fallecido ahogados este miércoles. El incidente ocurrió alrededor de las 16:39 horas, movilizando a los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico, dos ambulancias de soporte vital avanzado, así como a agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil. A pesar de los esfuerzos, los servicios de emergencia no pudieron salvar a las víctimas. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa navarra de Roncal, una zona de baño, en el río Esca.

El suceso ha ocurrido sobre las 16:39 horas y ha movilizado a efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Roncal ha indicado que ha decidido declarar tres días de luto oficial, por lo que se colocará la bandera oficial a media asta y no se celebrarán actos oficiales durante esas 72 horas.

"Ante el trágico fallecimiento de tres vecinos y vecinas de una misma familia acaecido esta tarde, el Ayuntamiento de Roncal quiere mostrar en nombre de todo el pueblo su consternación por el suceso, su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas y su disposición para colaborar con las familias afectadas en cualquier trámite que sea necesario llevar a cabo", ha señalado el Consistorio.

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