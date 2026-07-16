VÍDEO | El cura de Valdepeñas estalla por el llanto de un niño: "Le pido a la madre que se pase a la otra iglesia a oír el sermón"

En otra de sus ya famosas homilías, el cura de Valdepeñas se encendía cuando el llanto de un niño no le dejaba dar su sermón. En otra acusaba a los feligreses directamente de robar los abanicos de la parroquia.

El cura de Valdepeñas ha vuelto a protagonizar una de sus ya famosas homilías, en esta ocasión a costa del llanto de un bebé. "Es muy difícil predicar sin papeles y que el niño esté chillando", afirma el párroco, que invita a la madre a pasarse "a la otra iglesia para oír el sermón".

"Este hombre interpreta las escrituras a su manera. Él dice 'dejar que los niños se acerquen a mí', pero a dos kilómetros", comenta Iñaki Urrutia, mientras que Dani Mateo opina que "la fama te cambia y se le ha subido un poquito". No obstante, lo ve como "próximo papa".

En otra ocasión, el sacerdote riñó a sus propios feligreses, a los que acusó de robar los abanicos de la parroquia: "El pecado cuando una cosa se roba no se perdona hasta que no se devuelve lo robado", indicaba.

Dani se fija en que el listón transversal de la cruz de la sotana del cura lo tiene abajo: "Es porque se está haciendo satánico y se le va bajando", apunta el presentador.

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