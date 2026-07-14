'La Iratxe' se imagina su esquela tras su 'accidente' en un sexshop: "Se atragantó con el preservativo"

Lo que empezó como una inocente visita a un sexshop para buscar un regalo de cumpleaños terminó dejando una de las frases más míticas de Princesas de Barrio, gracias al inesperado percance protagonizado por 'la Iratxe'.

Si hay un momento de Princesas de Barrio que sigue arrancando carcajadas años después, ese es el de la visita de 'la Iratxe' y 'la Jessy' a una tienda erótica. Las dos amigas entran con una misión muy concreta: encontrar un regalo para 'la Marta', aunque tardan muy poco en distraerse con todo lo que hay expuesto.

"Esto es una tienda erótica y hemos pensado que qué mejor sitio que este. ¿Qué le vamos a comprar si no a 'la Marta'? ¿Un crucifijo?", comenta 'la Iratxe' nada más entrar, mientras 'la Jessy' reconoce que jamás había estado "en un sitio de estos".

Su compañera intenta ejercer de experta, aunque enseguida admite que solo había visitado un sexshop una vez... y fue con su madre. "¿Qué pasa? ¿Tu padre no le da la candela que necesita?", le pregunta 'la Jessy'. "Según me dijo, es que iba a clases de sexología", responde ella.

Las dos recorren la tienda examinando cada producto con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Incluso antes de empezar la búsqueda del regalo, 'la Iratxe' propone: "¿'La' compramos un 'Manolo'?", dando pie a una improvisada inspección de los artículos más llamativos del establecimiento.

Uno de los objetos que más despierta su curiosidad son las bolas chinas. Convencida de sus supuestos beneficios, 'la Iratxe' asegura: "Dicen que si te metes unas de estas y te pones a fregar la casa, limpias con un brío que no veas". La reacción de 'la Jessy' no tarda en llegar, dudando de que aquello pueda entrar. Entonces su amiga zanja el debate con otra de las frases más recordadas del programa: "Pero si te ha salido un muchacho por ahí, no te va a entrar esto".

Sin embargo, el momento más surrealista llega unos minutos después. Recordando su anterior visita al sexshop con su madre, 'la Iratxe' confiesa que entonces descubrió los preservativos de sabores y que le encantaron. Tan convencida está que decide volver a probar uno delante de las cámaras, aunque la experiencia termina con un buen susto al atragantarse.

Cuando consigue recuperarse, convierte el incidente en un chiste con una ocurrencia que ya forma parte de la historia del programa: "Imagínate qué muerte. La esquela pondría: Iratxe Soriano Crespo, falleció a los 25 años atragantada con un preservativo".

La escena todavía guarda tiempo para un improvisado desfile con disfraces y un aluvión de preguntas al dependiente de la tienda, antes de llegar al momento de pagar. Al conocer el precio de la compra, el entusiasmo desaparece de golpe. "¿150 euros? Deja, deja. Esta es madre soltera y yo estoy en el paro". Aun así, las dos no se marchan con las manos vacías y el famoso 'Manolo' termina formando parte de la compra.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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