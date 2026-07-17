El fuego avanza en Orés (Zaragoza) con 12.000 hectáreas calcinadas y obliga a desalojar a más de 1.000 vecinos

Vecinos de Uncastillo (Zaragoza) son evacuados preventivamente, por el incendio forestal declarado en Orés, en las Cinco Villas, que continúa activo.

Los detalles El fuego está bastante activo y el avance de esta noche ha sido significativo. En estos momentos, la superficie provisional estimada se estima en torno a las 12.000 hectáreas.

El incendio en Orés, comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha devastado 12.000 hectáreas, forzando al Gobierno de Aragón a evacuar cinco municipios, afectando a 1.000 personas. El fuego sigue activo y su avance nocturno ha sido significativo. Los Bomberos de Zaragoza trabajan intensamente en el operativo, centrando sus esfuerzos en proteger núcleos poblacionales cercanos, especialmente en Malpica de Arba, mediante cortafuegos y otras medidas preventivas. Se están abriendo perímetros, talando árboles y limpiando caminos para facilitar la extinción. Además, se acondiciona un aljibe de 25.000 litros para mejorar el suministro de agua a los camiones de extinción.

El municipio de Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, se ha visto golpeado por un incendio que ha calcinado ya 12.000 hectáreas y ha obligado al Gobierno de Aragón a desalojar los municipios de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba, así como Perilla de Aragón (Navarra), lo que ha afectado a 1.000 personas.

Según la última actualización, el fuego está bastante activo y el avance de esta noche ha sido significativo. En estos momentos, la superficie provisional estimada se estima en torno a las 12.000 hectáreas.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan desde ayer en el operativo desplegado para combatir el incendio forestal declarado en la comarca de las Cinco Villas. A lo largo de la mañana se irán incorporando medios hasta alcanzar un despliegue similar al de ayer.

Su labor se centra en tareas defensivas para proteger los núcleos de población cercanos al frente del incendio, especialmente en la localidad de Malpica de Arba, donde están ejecutando cortafuegos y otras actuaciones preventivas con el objetivo de frenar el avance de las llamas.

Entre los trabajos que están desarrollando se encuentran la apertura de perímetros con maquinaria, la tala de árboles, la limpieza de caminos y la preparación de puntos de abastecimiento de agua, todo ello contrarreloj para facilitar la labor de extinción.

Asimismo, los efectivos están acondicionando un aljibe localizado en la zona, con una capacidad aproximada de 25.000 litros, para convertirlo en un punto de suministro de agua. Para ello emplean una electrobomba con generador, que permite repostar los camiones de extinción y mejorar la autonomía de los medios desplazados.

El dispositivo del Ayuntamiento de Zaragoza está integrado por 10 bomberos y los siguientes vehículos: un vehículo de mando, una autobomba pesada, un vehículo nodriza y un vehículo ligero de apoyo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido