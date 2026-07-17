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Incendios en España

El fuego avanza en Orés (Zaragoza) con 12.000 hectáreas calcinadas y obliga a desalojar a más de 1.000 vecinos

Los detalles El fuego está bastante activo y el avance de esta noche ha sido significativo. En estos momentos, la superficie provisional estimada se estima en torno a las 12.000 hectáreas.

Vecinos de Uncastillo (Zaragoza) son evacuados preventivamente, por el incendio forestal declarado en Orés, en las Cinco Villas, que continúa activo. Vecinos de Uncastillo (Zaragoza) son evacuados preventivamente, por el incendio forestal declarado en Orés, en las Cinco Villas, que continúa activo.Agencia EFE
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El municipio de Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, se ha visto golpeado por un incendio que ha calcinado ya 12.000 hectáreas y ha obligado al Gobierno de Aragón a desalojar los municipios de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba, así como Perilla de Aragón (Navarra), lo que ha afectado a 1.000 personas.

Según la última actualización, el fuego está bastante activo y el avance de esta noche ha sido significativo. En estos momentos, la superficie provisional estimada se estima en torno a las 12.000 hectáreas.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan desde ayer en el operativo desplegado para combatir el incendio forestal declarado en la comarca de las Cinco Villas. A lo largo de la mañana se irán incorporando medios hasta alcanzar un despliegue similar al de ayer.

Su labor se centra en tareas defensivas para proteger los núcleos de población cercanos al frente del incendio, especialmente en la localidad de Malpica de Arba, donde están ejecutando cortafuegos y otras actuaciones preventivas con el objetivo de frenar el avance de las llamas.

Entre los trabajos que están desarrollando se encuentran la apertura de perímetros con maquinaria, la tala de árboles, la limpieza de caminos y la preparación de puntos de abastecimiento de agua, todo ello contrarreloj para facilitar la labor de extinción.

Asimismo, los efectivos están acondicionando un aljibe localizado en la zona, con una capacidad aproximada de 25.000 litros, para convertirlo en un punto de suministro de agua. Para ello emplean una electrobomba con generador, que permite repostar los camiones de extinción y mejorar la autonomía de los medios desplazados.

El dispositivo del Ayuntamiento de Zaragoza está integrado por 10 bomberos y los siguientes vehículos: un vehículo de mando, una autobomba pesada, un vehículo nodriza y un vehículo ligero de apoyo.

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