Cuando Quequé terminó cantando a su pareja en su monólogo sobre Brasil: "Quieres llevarme contigo y yo quiero ir, pero con un amigo"

Quequé (Héctor de Miguel) protagoniza este divertido monólogo en el que termina cantando a su pareja por qué no quiere ir con ella a Brasil: "A no ser que me digas hagamos un trío, si es

"A vosotros, cuando os dicen vacaciones, ¿qué os viene a la cabeza?, a nosotros nos dicen una imagen nuestra a estar quietos, pero ellas no, ellas de vacaciones no se relajan, trabajan", arranca Quequé su monólogo en El Club de la Comedia, donde destaca: "Coño, que se den de alta esos días, que coticen". Y es que Quequé afirma que las mujeres "trabajan de vacaciones": "Ella te ha hecho ya un esquema que pone día 1, Pisa, actividad, ver torre". Además, señala que "es un esquema que, a lo mejor, está impreso con folios de colores" porque les "vuelven locas": "¿Quieres hacer feliz a tu chica?, cómprale un paquete de folios de colores".

"Todo esto suponiendo que hayas pasado la primera fase de irte de vacaciones con tu chica, que lo primero es elegir el destino", afirma Quequé en el vídeo, donde señala que "el trabajo empieza en ponerte de acuerdo con ella en el destino": "Esto no s como irte de vacaciones con tus amigos, con ellos era muy relajado, con ellas no, ellas quieren tener todo programado". Además, Ququé afirma que "hay sitios que no es fácil ir con tu pareja", como "Brasil, que está lleno de brasileñas". "A no ser que me digas que hagamos un trío, si es así, ya tardamos en irnos a Río, pero no noto yo una actitud por tu parte, lo que sí voy notando es que vas a enfadarte", comienza Quequé a cantar en su monólogo, donde destaca: "Me vas a perdonar, pero yo no me resisto, yo si voy a Brasil, yo me zumbo hasta al Cristo".

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*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Quequé, Dani Mateo, Secun de la Rosa y Luis Piedrahita

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