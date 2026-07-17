De la fallida 'Finalissima' a la final del Mundial: así ha sido el camino de España y Argentina hasta Nueva York

¿Qué está pasando? Después de ese intento de que las campeonas de Europa y del mundo jugasen en Qatar para disputarse "un prestigioso trofeo" que jamás se había disputado, ambos combinados han superado todos los desafíos posibles para citarse en el MetLife.

El esperado partido entre Argentina y España, conocido como 'Finalissima', no se pudo celebrar en Qatar debido a la situación política en Oriente Medio. Los bombardeos iniciados por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán afectaron la seguridad en Qatar, sede prevista para el encuentro. La UEFA intentó reprogramar el partido, pero no fue posible. Sin embargo, España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026 en Nueva York. Ambos equipos han superado desafíos en el torneo; España venció a Francia en semifinales, mientras Argentina superó a Inglaterra. El partido decidirá si España logra su segunda estrella o Argentina su cuarta.

Era el partido soñado. El que puede, quizá, marcar un relevo generacional. El Messi vs Lamine Yamal. El Argentina vs España. El duelo entre la vigente campeona del mundo y la número uno de Europa. Era lo que se deseaba para un 2026 en el que se dispuso eso llamado 'Finalissima'. En el que se quería llevar a Qatar un encuentro con historia e historias detrás y que no se pudo jugar por el conflicto de Oriente Medio.

Por esos bombardeos que comenzaron cuando Donald Trump y Benjamin Netanyahu decidieron bombardear Irán. Cuando lanzaron una ofensiva contra Teherán que tuvo respuesta por el régimen de los ayatolás. Su objetivo, los países del Golfo Pérsico aliados de EEUU como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos... y Qatar.

País donde se iba a jugar esa final. País donde el 27 de marzo debió echar a rodar el cuero y no pudo hacerlo ante la amenaza de seguridad tanto para jugadores y cuerpo técnico como para aficionados y aficionadas. Sin éxito, trataron de llevar el duelo a otro país para, al final, aceptar que iba a ser que no.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa. Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se ha anunciado que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Qatar el 27 de marzo", aseguran desde la UEFA.

De la 'Finalissima' a una final de verdad

Algo que tildaron como una "gran decepción" ante la imposibilidad de jugar "un prestigioso trofeo" que nunca se ha disputado mientras se defendía el papel de Qatar por su "capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia".

Pero no. No pudo ser. Esa 'Finalissima', ese "prestigioso trofeo", no se pudo jugar. Sin embargo, sí habrá un partido entre España y Argentina en este 2026. Y lo habrá en el trofeo más prestigioso que existe a nivel de selecciones. Porque tanto unos como otros se han clasificado para la final del Mundial. Para una finalísima de verdad en Nueva York que deparará la segunda estrella para la Selección o la cuarta para la Albiceleste.

Y no ha sido sencillo ni para unos ni para otros. No ha sido fácil para dos combinados que se han enfrentado a situaciones o bien inesperadas o bien de máxima tensión. No en vano, España comenzó empatando a cero contra Cabo Verde y situando en el mapa a Vozinha, el portero de la debutante selección africana que se lució con paradas de mérito ante un conjunto incapaz en ataque.

Tropiezo, como tropiezo fue esa derrota ante Suiza en el inolvidable Mundial de 2010. Luego, goleada ante Arabia Saudí para encarrilar un grupo que cerraron en la batalla, literalmente hablando, contra Uruguay en un partido más físico que vistoso que terminó con Yeremy Pino y Nico Williams lesionados ante la dureza de los futbolistas celestes.

Austria, Portugal, Bélgica... y Francia

Como primera de grupo, España se paseó ante Austria en dieciseisavos para comenzar a escalar su particular Everest. Primero, ante la Portugal de Cristiano en el último baile de la superestrella lusa a nivel de selecciones. Un gol, de Mikel Merino, cuando se olía prórroga. Y lo mismo contra Bélgica, en el único partido en el que España ha recibido un gol en contra en todo el torneo. Luego, la cima.

La Francia de Mbappé. La Francia imbatible. La peligrosísima Francia. La que había avasallado hasta entonces a todo aquel que se pusiera en frente. Y dando la sensación de que lo hacían hasta sin sudar. Contra España, la nada. 'Les Bleus', reducidos a una marioneta a merced del combinado de Luis de la Fuente. Cero a dos, con Unai Simón viviendo en relativa calma y con la Selección deslumbrando al mundo.

Así, hasta la final. Hasta un duelo de Nueva York en el que Argentina será la rival. La vigente campeona del mundo. La selección de Lionel Messi. Del ocho veces Balón de Oro y de quien sabe que está ante la ocasión ya no de igualar sino de superar a Diego Armando Maradona sumando una estrella más para el escudo argentino. Su camino ha sido, cuanto menos, sufrido.

Argentina, con sufrimiento y polémica

No en fase de grupos, donde no cedieron un solo punto ante Argelia, Austria y Jordania. Pero las eliminatorias ya han sido otra historia. Para empezar, Cabo Verde les llevó a la prórroga en un partido que acabó 3-2 y gracias. Vencieron a Egipto en uno de los duelos más polémicos que se recuerdan en un Mundial por el mismo resultado después de ir perdiendo 0-2 y de remontar en apenas un cuarto de hora. En el camino, goles anulados, penaltis que sí o que no y un arbitraje clave que cabreó y mucho al combinado africano. Y sí, en cuartos, similar.

Porque los suizos se llevaron una expulsión cuando el marcador iba empate y, en otra prórroga, Argentina se llevó la victoria. Frente a Inglaterra, en semifinales, empezaron perdiendo y remontaron después de que Tuchel activase el 'modo miedo' y mandara el mensaje, queriendo o sin querer, de irse hacia atrás y de dejar el balón a los de Scaloni.

Y así hasta la final. A una a la que llegan con 60 minutos más en las piernas que los de De la Fuente por las dos prórrogas que han tenido que jugar y sabiendo sufrir y levantarse como ninguna otra selección del mundial. Porque será en Nueva York, y no en Qatar, donde se juegue la verdadera finalísima. Donde España y Argentina se jueguen el Mundial.

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