El monólogo de Luis Piedrahita sobre el caballito de mar: "Lo más indignante es que no se parece a un caballo"

"¿Sabéis lo que más pena da de los caballitos de mar?, ¡verlos!", destaca Luis Piedrahita en este monólogo sobre El Club de la Comedia, donde destaca el "esfuerzo sobrehumano" de estos animales "por mantenerse rectos como bicicletas".

Luis Piedrahita afirma en su monólogo en El Club de la Comedia que "cualquier animal de la creación puede protagonizar una peli que aterroriza a la raza humana como las hormigas asesinas o el calamar gigante". Eso sí, hay uno que rompe la excepción. Se trata del caballito de mar: "Lo más indignante del caballito del mar es que no se parece a un caballo y el mar sí que ha hecho cosas que se parecen a peces, como el pez sierra".

Y es que "el tema carpintería el mar lo domina", asegura el humorista en el vídeo, donde destaca que "otra peculiaridad del cabellito de mar es que el macho se queda embarazo": "Esa idea no es buena, tradúcelo a humano, piensa cómo sería si fuéramos los hombres los que nos quedásemos embarazados". Por otro lado, el cómico también destaca que "jamás se hará una película en la que los caballitos de mar destrocen la tierra porque tendrían que hacer el juguete y un anuncio de caballitos de mar apocalípticos" no se lo imagina. Puedes ver su monólogo completo en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que lo que más pena le da de los caballitos de mar "es verlos" porque "hacen un esfuerzo sobrehumano por mantenerse rectos como bicicletas".

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