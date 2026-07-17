Hasta 115.000 empleos más y 71.000 personas menos en lista de espera: el impacto de la nueva financiación para la dependencia

Los detalles El Congreso ha aprobado la mayor inversión en dependencia: entre 2026 y 2027 el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas.

La nueva financiación del sistema de dependencia, aprobada en el Congreso, generará hasta 115.000 nuevos empleos y reducirá significativamente las listas de espera. La Administración General del Estado aportará el 50% de la inversión, alcanzando un récord histórico con 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. Andalucía recibirá la mayor financiación con 954 millones de euros, beneficiando a 102.333 personas y creando 23.577 empleos. Madrid y Cataluña también recibirán importantes fondos, mejorando la atención y el empleo en sus regiones. Comunidades como Castilla y León, Cantabria y La Rioja podrían eliminar casi por completo sus listas de espera.

Hasta 115.000 nuevos puestos de trabajo. Ese es el impacto que tendrá la nueva financiación del sistema de dependencia aprobada este martes en el Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad fija que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

En total, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas. Esto, además de en los empleos, tendrá un impacto en las listas de espera —Derechos Sociales estima que se reducirán en 71.000 personas para 2027— y en la capacidad de atender a más gente —con 417.000 nuevas personas beneficiadas.

El Ministerio de Derechos Sociales destaca también en el informe, al que ha tenido acceso y ha analizado el equipo de Estado del Bienestar de laSexta, que tendrá impacto a nivel labora al permitir a los gobiernos autonómicos contratar a más personas para sus sistemas de cuidados. En concreto, cifran entre 107.735 y 115.050 la creación de empleo dentro del sector de la dependencia en todo el país.

Andalucía: más financiación, más beneficiados y más puestos de trabajo

Andalucía es, con 954 millones de euros más, la comunidad autónoma que más dinero recibirá del Gobierno. También es en la que más personas se beneficiarán, 102.333, y la que podría crear más puestos de trabajo, hasta 23.577 empleos. Sin embargo, en cuanto a las listas de espera, se queda en segundo lugar con 15.461 personas menos.

La Comunidad de Madrid es la segunda en financiación con 680 millones de euros más del Gobierno. Esta cantidad se traducirá en 60.876 nuevos beneficiados —por detrás de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña—, una reducción de 11.497 personas en lista de espera —tras Cataluña y Andalucía— y la creación de 22.315 nuevos empleos, lo que, al menos en este apartado, la sitúa en segundo lugar.

Cataluña, la que más podría reducir las listas de espera

Mientras, Cataluña, la tercera con más financiación tras Andalucía y Madrid con 567 millones de euros, es la comunidad que más reducirá las listas de espera con 24.881 personas menos.

Esta comunidad será la tercera en la que más personas nuevas se beneficien, en concreto 61.470 y también está en el tercer puesto en creación de empleo con 13.611 nuevos trabajadores.

Además, hay comunidades que podrían acabar prácticamente con las listas de espera: son Castilla y León, Cantabria y La Rioja.

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