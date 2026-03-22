Marc Giró, a Pedro Sánchez en su conversación telefónica: "¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres mejor te va y mejor nos va a todos?"

Jordi Évole da la bienvenida a Marc Giró a laSexta con este doble programa de Lo de Évole que tiene un invitado inesperado: Pedro Sánchez. Tras la sorpresa inicial, Marc aprovecha la ocasión para tirarle una pullita al presidente del Gobierno.

Este momento de la entrevista de Marc Giró en Lo de Évole ya es historia de la televisión y eso es algo que no podrán poner en duda ni siquiera los titulares más incisivos que saldrán mañana en prensa. La escena, que parece encaminada a una entrevista más dentro del tono habitual del programa, acaba derivando en una sorpresa mayúscula para el invitado. En mitad de la conversación con el nuevo fichaje estrella de laSexta -junto a Aimar Bretos-, Jordi Évole decide introducir un elemento inesperado: una llamada en directo cuyo destinatario no revela hasta el último momento.

"Yo creo que hay una persona a la que le debes una explicación", desliza el entrevistador, preparando el terreno sin dar nombres. Giró, recién salido de RTVE y en pleno aterrizaje en laSexta -donde próximamente estrenará Cara al Show-, no termina de entender a qué se refiere. La incógnita se resuelve en cuanto alguien descuelga al otro lado del teléfono.

Es Pedro Sánchez

Lo que sigue es un intercambio improvisado en el que predomina la complicidad, pero también, las pullitas. La conversación arranca con bromas sobre invitaciones pendientes y números no guardados, antes de que el propio presidente pregunte sin rodeos el motivo de la llamada. Al conocer que Giró estaba presente, Pedro Sánchez no duda en seguir el juego: "Con Marc tenía ganas yo de hablar".

Tras el saludo, llega uno de los primeros dardos: el presidente le confiesa que se ha enterado de su salida de TVE por la prensa, a lo que el presentador responde tirando de humor: "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?".

"La televisión pública habrá sido para mí un trampolín, pero yo también he sido un trampolín para ella", responde Giró al comentario de Sánchez, en el que asegura que RTVE ha sido una plataforma para el cómico. Lejos de discutirlo, el presidente lo respalda e incluso deja caer que su presencia habría sido determinante para que él mismo se quedara viendo la televisión a esas horas.

"A ver si hay huevos"

Giró no se anda con sutilezas: "A ver si hay huevos de venir a mi programa". La respuesta es afirmativa y sin excesivas condiciones. El presidente se muestra dispuesto a acudir e incluso deja entrever que tenían pendiente una charla más extensa. Entre bromas, se llega a fantasear con una colaboración conjunta en pantalla a tres.

En paralelo, Évole pregunta por el relevo de Giró en RTVE, pero el presidente evita mojarse: cualquier respuesta, viene a decir, será utilizada en su contra. En ese contexto surgen propuestas casi provocadoras, como fichar a Iker Jiménez o explorar formatos televisivos menos previsibles.

Un Sánchez más "sandunguero"

Ahí aparece una de las ideas más repetidas de la charla: la necesidad de ver a un perfil distinto del presidente en televisión. Un Sánchez más "sandunguero", que aparezca en programas como los del ya mencionado Iker Jiménez, o en el de Ana Rosa, Pablo Motos, Carlos Herrera o Alsina.

El tramo final gira hacia cuestiones políticas más de fondo. Giró lanza una pregunta directa: "¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres, a nivel incluso internacional, mejor te va y mejor nos va a todos, compañero?".

La respuesta es más reflexiva. Sánchez habla del desdibujamiento de las etiquetas tradicionales y pone como ejemplo decisiones históricas de gobiernos de distinto signo, como el de Aznar con la regularización de 500.000 migrantes, defendiendo que hoy ciertas posiciones progresistas representan lo que califica como "sentido común" y lamentando que la derecha no esté hoy en ese punto.

Los titulares de mañana dirán de ellos que son unos 'sanchistas'

El cierre recupera el tono ligero con el que había empezado todo. Évole anticipa el tipo de titulares que puede generar la conversación, con palabras como "sanchistas" en ellos, mientras Giró se defiende de posibles críticas con una frase contundente: "Hombre, estos titulares no nos los vamos a comer, porque me pones al teléfono a Pedro Sánchez y ¿qué quieres? ¿Que le mande a tomar por culo? He sido educado. La gente también es idiota".

Antes de despedirse, incluso tiene tiempo de enviar un mensaje afectuoso a la mujer del presidente, Begoña Gómez, de la que se declara fiel admirador.

Cuando la llamada termina, aún queda un último giro cómico. Giró cae en la cuenta de que ha tratado de tú al presidente durante toda la conversación. Entre risas y exageración, se pregunta si aquello podría tener consecuencias: quizá, bromea, hasta haya cometido "un delito" por las confianzas que se ha tomado.

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