Jordi Évole desvela algunos detalles de la llamada entre Marc Giró y Pedro Sánchez: "Sigue de una manera bastante loca"

Marc Giró, uno de los últimos fichajes de laSexta, es el protagonista del próximo programa de 'Lo de Évole'. Entre otras cosas, el periodista va a tener la oportunidad de charlar con el presidente del Gobierno.

Marc Giró es el protagonista del próximo programa de 'Lo de Évole', que vuelve este domingo a laSexta a partir de las 21:30 h. El periodista es uno de los últimos fichajes de esta casa para hacer un prime time semanal.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista es la sorpresa mayúscula que se lleva Giró cuando Évole llama a Pedro Sánchez. Como se puede ver en las imágenes, el periodista, al escuchar la voz del presidente, dice, alucinado: "¿Qué?". "Esto ¿cómo sigue?", pregunta Cristina Pardo a Jordi Évole.

El periodista afirma que sigue "de una manera bastante loca". "Estando Marc Giró, allí en medio, te puedes imaginar", añade. El periodista considera que Giró le debía una explicación, "como todo el mundo habla de TVE como la televisión sanchista...". Y por eso decidió llamar "al jefe". "Estuvimos charlando un rato con él y bien, haciendo unas risas y provocando unos cuantos titulares para el día siguiente", afirma.

En el programa, además, Giró comparte numerosas reflexiones como una defensa de la socialdemocracia. "Le pido a Dios socialdemocracia", afirma ante Évole. "¿Pudiste meter cuchara en tu propio programa?", pregunta Iñaki López a Évole. "Alguna pregunta, pero no muchas, cada vez pregunto menos", responde.

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